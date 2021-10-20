وزير الزراعة يبحث مع وفد أردني الأنظمة البيئية السليمه لتنمية المراعي

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الـراضي، محمد عيسى الحياري أمين عام وزارة الزراعة الأردنية، والوفد المرافق له، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الإقليمية لمشروع الأنظمة البيئية السليمه لتنمية المراعي.

القصير يشيد بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقي

وخلال الاجتماع، أشاد القصير بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله، مؤكّدًا توجيهات القيادة السياسية بتعميق التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية.

استعرض القصير، النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليًا وبحث مع «الحياري»، سبل تسهيل تبادل السلع الزراعية وإزالة العوائق الفنية التي قد تؤثر على نفاذها بين البلدين الشقيقين كما تم بحث أوجه التعاون في مجال الدواجن وإنتاج تقاوي الخضر والاغنام البرقي وصناعة اللقاحات البيطرية والمبيدات واللحوم المصنعة

القصير يبحث سبل تسهيل تبادل السلع الزراعية وإزالة العوائق الفنية

من ناحيته، أعرب «الحياري» عن سعادته بالزيارة للتباحث حول أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها.

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تحديد نقاط اتصال بين البلدين لسرعة حل أي مشاكل عالقة، وعقد اجتماع اللجنة الفنية الزراعية المشتركة بالعاصمة الأردنية عمان.

حضر اللقاء، الدكتور نعيم مصلحي المستشار الفني للوزير، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات الزراعية بوزارة الزراعة.