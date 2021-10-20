الأوقاف تعلن أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة على بند التحسين

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المجموعة الأولى من المتقدمين للخطابة على بند التحسين «خطباء المكافأة» من محافظات «الإسماعيلية – دمياط - بورسعيد»، مؤكدة نشر الأسماء تباعًا لأسماء باقي الناجحين ممن جرى أو يجرى امتحانهم سواء من هذه المحافظات أو من غيرها.

خطباء المكافأة على بند التحسين

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أسماء 33 ناجحًا في مسابقة خطباء المكافأة على بند التحسين، كما كتبت قرين كل اسم المحافظة والمؤهل والتقدير، وهم:

1. محمود محمد علي عبد العال الإسماعيلية كلية الدعوة الإسلامية ممتاز مع مرتبة الشرف.

2. عطية فرج عطيه محمود الإسماعيلية كلية التربية بجامعة الأزهر ممتاز مع مرتبة الشرف.

3. حسن صلاح صابر عبد العاطي الإسماعيلية كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًامع مرتبة الشرف.

4. عمرو جلال محمد متولي الإسماعيلية كلية الشريعة والقانون جيد جدًامع مرتبة الشرف.

5. حمدي أحمد صابر محمود الإسماعيلية كلية الشريعة والقانون جيد جدًامع مرتبة الشرف.

6. أحمد محمد عبد الهادي سلامه الإسماعيلية كلية الشريعة والقانون جيد جدًامع مرتبة الشرف.

7. محمد عبد النبي عبد العزيز محمد الإسماعيلية كلية التربية بجامعة الأزهر جيد جدًامع مرتبة الشرف.

8. طه محمد طه عبد العاطي عطا الإسماعيلية كلية أصول الدين جيد جدًا.

9. محمد حسين محمد حسين الإسماعيلية كلية الشريعة والقانون جيد جدًا.

10. محمود إبراهيم محمد فهمي الإسماعيلية كلية الشريعة والقانون جيد جدًا

وزارة الأوقاف.

11. محمد فؤاد عبد الله عبد الدايم أحمد الإسماعيلية كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًا.

12. جمعة أحمد محمود عبد الله الإسماعيلية كلية اللغة العربية جيد جدًا.

13. فادي أيمن محمد غنيم دمياط كلية الدعوة الإسلامية ممتاز مع مرتبة الشرف.

14. أحمد السيد إسماعيل أبو عوض دمياط كلية أصول الدين ممتاز مع مرتبة الشرف.

15. عبدالرحمن عبد الباري محمود محمد دمياط كلية الدراسات الإسلامية والعربية ممتاز مع مرتبة الشرف.

16. محمد عبد الرازق عبدالرازق سلال دمياط كلية الدراسات الإسلامية والعربية ممتاز مع مرتبة الشرف.

17. أسامة محمد محمد السعيد الشويحي دمياط كلية الدراسات الإسلامية والعربية ممتاز مع مرتبة الشرف.

18. عاصم عبدالحميد السعيد العوادلي دمياط كلية الدراسات الإسلامية والعربية ممتاز مع مرتبة الشرف.

19. محمد مصطفى أحمد عباس دمياط كلية الدراسات الإسلامية والعربية ممتاز مع مرتبة الشرف.

20. أمير أمين أمين محمد فرح دمياط كلية الشريعة والقانون جيد جدًا مع مرتبة الشرف.

21. عبدالرحمن عوض محمد محمد عبدالرحمن دمياط كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًا مع مرتبة الشرف22. عمار محمد صلاح بلح دمياط كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًا مع مرتبة الشرف.

23. محمود داود صابر الرمال دمياط كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًا مع مرتبة الشرف.

24. المتولي جميل جوده المتولي دمياط كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًا مع مرتبة الشرف.

25. موسى حسن حسن سعيد دمياط كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًا مع مرتبة الشرف.

26. عمار محمود عبدالرازق عبدالمجيد متولى دمياط كلية القرآن الكريم جيد جدًا مع مرتبة الشرف.

27. أحمد محمد عبد المقصود عرابى دمياط كلية القرآن الكريم جيد جدًا مع مرتبة الشرف.

28. مصطفى بيومي أحمد إبراهيم حمودة دمياط كلية القرآن الكريم جيد جدًا مع مرتبة الشرف.

29. محمد حسن عبد الرازق أبو شتا دمياط كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا.

30. رائد إسماعيل محمد عزام دمياط كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًا.

31. عبدالرحمن نافع هاشم شريف عبد الحميد دمياط كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًا.

32. أحمد الحسيني مخيمر الحسيني دمياط كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًا.

33. الخضري محمد الخضري حسن بور سعيد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًا.

الأوراق المطلوبة

وأكدت وزارة الأوقاف في بيانها على المديريات استكمال الملف، وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا، الآتي:

1- نسخة من المؤهل أصل.

2- صورة الرقم القومي.

3- صورتان شخصيتان حديثتان.

4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

كما نبهت الأوقاف وعلى جميع المديريات استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو، في حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.