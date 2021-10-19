الأوقاف تنشر أسماء خطباء المكافأة للاختبار الشفوي على بند التحسين

نشرت وزارة الأوقاف أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من خطباء المكافأة المتقدمين للحصول على بند التحسين «المجموعة الثانية»، وذلك بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

الرقم القومي شرط لدخول الاختبار

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بصورة الرقم القومي، وإفادة معتمدة من المديرية بأن شروط المسابقة تنطبق عليه، يوم الخميس الموافق 18/11/2021 بمسجد النور بالعباسية، وجاءت الأسماء كالتالي:

1. محمد محمدي بدوي مجاهد، القليوبية.

2. محمد عبد الواحد محمود محمد، الدقهلية.

3. محمد المغاوري عبده عبده، الدقهلية.

4. محمود مرتضى محمود أبو المجد المنشاوي، الدقهلية.

5. محمد احمد عبدالمالك مصطفي، أسيوط.

6. محمد إبراهيم عباس إبراهيم، كفر الشيخ.

7. ربيع محمد مرسي البسيوني، الغربية.

8. هاني رمضان عبد الرحمن محمد، القليوبية.

9. زكريا أحمد عبد الكريم عجاج، الغربية.

10. سيد مرزوق حديوي عارف، أسيوط.

11. إسلام سعيد عبد المنعم السيد عوض، القليوبية.

12. شعبان كمال أحمد، بني سويف.

13. عيد علي عباس علي، بني سويف.

14. إبراهيم يوسف محمد علي، بني سويف.

15. محمود عبد المنعم محمد بسيوني السنهوري، كفر الشيخ.

16. عبد العزيز حلمي عبد العزيز مكي، المنوفية.

17. عبدالحليم أحمد معروف عبدالحليم، المنوفية.

18. محمود سعيد سليمان الشامي، المنوفية.

19. أحمد رمضان على العربي، الغربية.

20. أحمد ماهر عبد الحميد عبد العظيم درويش، القليوبية.

21. مصطفي جمعه هلال وزير محمد، بني سويف.

22. راشد محمد راشد الجويلى، كفر الشيخ.

23. محمود حسني محمود محمد، أسيوط.

24. مصطفى صبري جوده عيد، الدقهلية.

25. محمود هاشم محمد، بني سويف.

26. محمد علي عبد الجواد علي، القاهرة.

27. باسم أحمد محمد إبراهيم فايد، كفر الشيخ.

28. وليد بيومي محمد الحويحي، الغربية.

29. ياسر سعيد عبد الخالق، كفر الشيخ.

30. عبد الله سعيد أحمد محمد، القليوبية.

31. أيمن يوسف عبد المحسن منصور، القليوبية.

32. محمد صبري عبد الرسول محمد، كفر الشيخ.

33. أحمد وحيد سالم السيد بدر، المنوفية.

34. رضا سالم عبد الحميد محمود، القليوبية.

35. لطفي النادي عبد الحميد محمد، القليوبية.

36. محمد محمد عبده عبد النبي، كفر الشيخ.

يوم السبت

الأسماء التي يجب عليها الحضور للاختبار يوم السبت الموافق 20/11/2021

1. عبد الهادي صالح عبد الهادي علام، القليوبية.

2. هاني عاطف محمد جمعة الدقهلية

3. محمود أحمد محمود أحمد، القليوبية.

4. أحمد السيد علي محمد عامر، كفر الشيخ.

5. محمد إبراهيم محمد محمد الوكيل، الغربية.

6. عبدالعال حلمي عبد العال محمد، كفر الشيخ.

7. محمود أحمد إبراهيم أحمد عبدالله، الدقهلية.

8. محمد بدر محمد يوسف، أسيوط.

9. محمد أحمد محمود أحمد أبو عميرة، القليوبية.

10. أحمد عبدالحميد محمد سلام، المنوفية.

11. أمين أحمد أمين علي، بني سويف.

12. مصطفى محمد ممتاز خضر، المنوفية.

13. محمد طوخي سيد محمد العدل، القليوبية.

14. عاطف عبد الفتاح غريب محمد، القليوبية.

15. محمود إبراهيم محمد عبدالخالق، الدقهلية.

16. أحمد ورداني محمد فرج، أسيوط.

17. أحمد حسن علي عباس، الدقهلية.

18. محمود عبد الحليم عبد الحليم سالم عمران، القليوبية.

19. محمد عثمان سيد عبد الحليم، أسيوط.

20. عبدالرحمن أحمد محمود عيد، الغربية.

21. عبد العليم محمد احمد الشيخ سالم، المنوفية.

22. هاني عبد القادر شفيق رجب، الدقهلية.

23. محمود محمد أحمد محمد، أسيوط.

24. عمرو إبراهيم عطيه إبراهيم خالد، الدقهلية.

25. محمد فتوح عبد الستار محمد فتوح الزغبي، الغربية.

26. المرسي محمد المرسي القزاز، الغربية.

27. ممدوح حمدي محمد محمد، القليوبية.

28. محمد عبد المقصود محمد النجار، الغربية.

29. أحمد محمد كامل زيدان، أسيوط.

30. عمر فرغلي محمد محمد، القليوبية.

31. محمود محمد محمود المدبولي، الغربية.

32. محمد مختار محمود حسن، أسيوط.

33. محمد رجب عبد التواب حسين، بني سويف.

34. أحمد بكري محمود أحمد، أسيوط.

35. خالد السيد محمد إسماعيل، الغربية.

36. محمد أحمد مصطفى عبدالوهاب، الدقهلية.

37. عثمان مرعى عثمان محمد، أسيوط.