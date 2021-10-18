الأوقاف تعلن أسماء 6 مساجد تعتزم افتتاحها يوم الجمعة المقبل «صور»

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 6 مساجد جديدة «إحلالا وتجديدا»، وذلك يوم الجمعة المقبلة 22 أكتوبر 2021 الجاري، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من1- 7- 2021م حتى تاريخه، (246) مسجدًا، منها (220) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و(26) مسجدًا صيانة وترميمًا، بحسب بيان عن الوزارة.

وزارة الأوقاف

وقال بيان وزارة الأوقاف، إن المساجد المقرر افتتاحها الجمعة المقبل هي على النحو التالي:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. بئر/ 7 تنيدة – مركز بلاط

2. الفتح - الفرافرة

مديرية أوقاف قنا

3. الرحمن – نجع البحري – العيايشا - قوص

مديرية أوقاف البحيرة

4. المصري – ع العمدة - الدلنجات

مديرية أوقاف الشرقية

5. الرفاعية - القرين

مديرية أوقاف مرسى مطروح

6. الفتح ( المثاني )

خطبة الجمعة القادمة

كما أنه من المقرر أن تعمم وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة على أئمة الوزارة والذي يحمل عنوان «النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا»، حيث قامت الوزارة بنشر نص موضوع الخطبة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كما قامت ببث تسجيل صوتي عبر قناتها بموقع يوتيوب بعنوان «الخطبة الصوتية التاسعة».

وأشارت وزارة الأوقاف في عرض موضوع خطبة الجمعة القادمة، قائلة: إن المتأمل في حياة نبينا (صلى الله عليه وسلم) يرى أنه كان يحرص على تنويع أساليبه الدعوية والتعليمية، ويستخدم سائر مهارات التواصل الدعوي: للنفاذ إلى عقل المتلقي وقلبه، فتارة يستخدم (صلى الله عليه وسلم) لغة الأرقام للتقريب الذهني، على حد قوله (صلى الله عليه وسلم): (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، و أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه؛ كما يكره أن يلقي في النار).