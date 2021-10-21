دعم أمريكي بريطاني للتحول الديمقراطي بالسودان في ذكرى ثورة 21 أكتوبر

قبيل ساعات من ذكرى الثورة الشعبية الأولى في تاريخ السودان الحديث، التي أسقطت الحكومة العسكرية للجنرال إبراهيم عبود في 21 أكتوبر عام 1964، المتوقع خروج مظاهرات فيها، أعربت كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عن دعمها للانتقال الديمقراطي في السودان.

دعم أمريكي للتظاهرات السلمية

وقالت السفارة الأميركية في السودان: «نشجع القادة المدنيين والعسكريين في السودان على العمل المشترك للتغلب على خلافاتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعايير الأساسية للإعلان الدستوري، ونؤكد دعمنا للانتقال الديمقراطي في السودان»، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وأعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم، دعمها للتظاهرات السلمية المقررة اليوم، 21 اكتوبر، بالسودان، وقالت على صفحتها بموقع «فيس بوك»: «نشجع المتظاهرين على السلمية وتذكيرهم بالدعم الأمريكي القوي للانتقال الديمقراطي في السودان لتحقيق الحرية والسلام والعدالة».

وأوضحت السفارة أنها تُشجع القادة المدنيين والعسكريين على العمل معًا في شراكة للتغلب على الخلافات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعايير الأساسية للإعلان الدستوري، حسبما ذكرت وكالة السودان للأنباء «سونا».

تأييد بريطاني للانتقال الديمقراطي

من ناحية أخرى، أطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، محمد حسن التعايشي، المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان، روبرت فيرويذر، على التحديات التي تواجه عملية الانتقال المدني الديمقراطي في الدولة، وكيفية مواجهتها لإكمال مهام الانتقال الكلية وصولا إلى الانتخابات، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

واستعرض «التعايشي» مع المبعوث البريطاني، موقف تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان والخطة المستقبلية لإكمال مسيرة السلام.

وتطرق عضو مجلس السيادة، إلى خطة ورؤية الحكومة للتواصل مع «الحركة الشعبية»، بقيادة عبدالعزيز الحلو، وحركة «تحرير السودان»، بقيادة عبدالواحد نور، لاستكمال العملية السلمية.

جاء هذا اللقاء في إطار انعقاد جولة الحوار الاستراتيجي السوداني البريطاني بوزارة الخارجية السودانية، والتي تهدف لتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين.

من ناحيته، أكد المبعوث البريطاني التزام بلاده بالاستمرار في دعم وإنجاح عملية التحول الديمقراطي في السودان، ودعم جهود الحكومة السودانية الرامية لتحقيق السلام مع الفصائل المسلحة كافة.

ترتيبات حماية مسيرات 21 أكتوبر

وفي الوقت ذاته، أطلع عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، على ترتيبات وزارة الداخلية، وجهودها لتأمين وحماية المسيرات المقررة اليوم في ذكرى ثورة 21 أكتوبر.

واطمأن «التعايشي» خلال لقائه مع الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، وزير الداخلية السودانية، على «الخطة المُحكمة التى وضعتها الجهات المختصة لحماية الثوار على مستوى العاصمة والولايات والحيلولة دون وقوع أي حالات عنف».

وشدد خلال اللقاء، على ضرورة الالتزام بالسلمية وتفويت الفرصة على أي عناصر تخريبية، كما ثمن تجربة الثورة السودانية ووعي المواطنين وقدرتهم على الحفاظ على سلمية ومدنية الثورة.

البرهان يؤكد على إنجاح الفترة الانتقالية

وكان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قد أكد حرص القوات المسلحة والمكون المدني على إنجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني.

وشدد «البرهان» خلال لقائه وزيرة الشؤون الأفريقية بالخارجية البريطانية، فيكي فورد، على الالتزام بالوثيقة الدستورية والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني.