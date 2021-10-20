«السيادة السوداني»: الجيش والمدنيون حريصون على إنجاح الفترة الانتقالية

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حرص القوات المسلحة والمكون المدني على إنجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني، وذلك قبل ساعات من المظاهرات المقرر تنظيمها غدا في ذكرى الثورة الشعبية الأولى في تاريخ السودان الحديث، والتي أسقطت الحكومة العسكرية للجنرال إبراهيم عبود في 21 أكتوبر 1964.

الحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني

وشدد رئيس السيادة السوداني، خلال لقائه بمكتبه مساء اليوم وزيرة الشؤون الأفريقية بالخارجية البريطانية، فيكي فورد، على الالتزام بالوثيقة الدستورية والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني، وأطلع الوزيرة البريطانية على تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد، وذلك حسبما نقلت وكالة السودان للأنباء (سونا).

وأشار «البرهان» إلى متانة وأزلية العلاقات السودانية البريطانية، وحرص السودان على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، مشيدا بالدعم الذي ظلت تقدمه بريطانيا للسودان لتحقيق التحول الديمقراطي.

إشادة بريطانية بإنجازات الفترة الانتقالية بالسودان

وأثنت وزيرة الشؤون الأفريقية بالخارجية البريطانية، فيكي فورد، على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الانتقالية وعلى رأسها توقيع اتفاق جوبا للسلام، وإعفاء وتخفيف الديون على السودان، وعودة التعامل مع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية.

وأشادت وزيرة الشؤون الأفريقية بالقوانين التي تم سنها وتلك التي تم تعديلها والقدر الكبير المتاح من الحريات للمواطنين.

وتحدث الوزيرة البريطانية عن قضايا الحوار الاستراتيجي بين السودان والمملكة المتحدة والمتمثلة في التعاون العسكري في كافة المجالات العسكرية ودعم المملكة للاقتصاد السوداني، ودخول الإستثمارات البريطانية المختلفة للبلاد، وتبادل الخبرات وتقديم العون الفني وتحقيق العدالة الانتقالية والتعاون مع المحكمة الجنائية.

دعم أمريكي لتظاهرات ذكرى ثورة 21 أكتوبر

وكانت السفارة الأمريكية في السودان أعلنت في وقت سابق، اليوم، دعمها للتظاهرات السلمية المقررة غدا، 21 أكتوبر، بالسودان، وقالت على صفحتها على «فيسبوك»، إنها تشجع المتظاهرين على السلمية، وتذكيرهم بالدعم الأمريكي القوي للانتقال الديمقراطي في السودان لتحقيق الحرية والسلام والعدالة.

وأوضحت أنها تُشجع القادة المدنيين والعسكريين على العمل معًا في شراكة للتغلب على الخلافات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعايير الأساسية للإعلان الدستوري، حسبما ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا).