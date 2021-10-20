«مطبخ بوهة شطانوف» مبادرة خيرية لتقديم وجبات للفقراء بالمنوفية

أعلن عدد من أهالي قرية «بوهة شطانوف»، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إطلاق مبادرة خيرية باسم «مطبخ بوهة شطانوف» لمساعدة الفقراء وغير القادرين، من خلال تقديم وجبات ساخنة لهم مجاناً، وتوصيلها إلى منازلهم، في مبادرة لقيت إقبالاً كبيراً من أهل القرية، للذين رحبوا بها وقرروا المساعدة في تنفيذها.

تعرف على مبادرة «مطبخ بوهة شطانوف» في المنوفية

وأكد «فيصل عبد العليم راشد»، أحد المسؤولين علي المبادرة، أن العمل يتم التجهيز له في الوقت الحالي، وسيتم افتتاحه الأحد المقبل، بعد انتهاء كافة التجهيزات، موضحاً أن المطبخ سينتج حوالي 100 وجبة أسبوعياً، قابلة للزيادة وفق احتياجات الأسر والدعم المقدم من أهالي القرية لتنفيذ الوجبات، مضيفا أن الوجبات سيتم إيصالها للفقراء في منازلهم.

إعداد دارسة بالفكرة وآلية تنفيذها

وأوضحت المهندسة شيماء أشرف، من المسؤولين عن المبادرة الخيرية لإطعام الفقراء في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مساء اليوم الأربعاء، أن فكرة المبادرة جاءت إليهم بعد تنفيذها في احدى القرى المجاورة، وتم إعداد دارسة بالفكرة وآلية تنفيذها، وبالفعل بدأنا في التجهيز، وسيتم الافتتاح قريباً جداً، موضحةً أن المستهدف أن يتم توزيع أكثر من 100 وجبة، مطالبةً جميع أهالي قرية «بوهة شطانوف» المشاركة في المبادرة.

اتخاذ الإجراءات الوقائية وتعقيم الأدوات

من جانبه، قال الشيف محمد سعد إنه شارك في تنفيذ المبادرة متطوعاً كمساعدة في نجاح المشروع، موضحاً أن الوجبات سيتم تحديدها وفق المساعدات التي سيتم تقديمها، موضحا أن المطبخ يتم تنفيذ الوجبات فيه، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، فضلاً عن استخدام أدوات التعقيم والنظافة الشخصية.