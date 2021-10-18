محافظ المنوفية لرؤساء المدن: كل واحد فيكم محافظ في مدينته

اجتمع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية،برؤساء الوحدات المحلية لمراكز تلا وبركة السبع وقويسنا ومدير وحدة التدخل السريع ومدير إدارة البيئة بالديوان العام، اليوم، وبحضور نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام.

يأتي هذا الاجتماع في إطار مناقشة آليات رفع تراكمات القمامة من المراكز والمدن والمقالب العمومية ونقلها مباشرة إلى المدفن الصحي بالسادات للقضاء على أية تجمعات للقمامة والحفاظ على المظهر العام للمدينة.

محافظ المنوفية: كل رئيس مدينة بمثابة محافظ في مدينته

وأكد محافظ المنوفية على أن رئيس الوحدة المحلية بمثابة محافظاً بنطاق وحدته ولديه الصلاحيات الكاملة لإدارة شئون المركز بما يحقق الصالح العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، موجهاً بتقديم الأفكار الجديدة والمتميزة لتعظيم الموارد الذاتية لمراكز ومدن المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات.

حصر كامل تراكمات القمامة في المنوفية

وخلال اللقاء شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة، إعداد حصر شامل لكافة تراكمات القمامة الموجودة فعلياً وعرض خطة زمنية للانتهاء من رفعها، والمتابعة اليومية والدورية لمنظومة النظافة، مشيراً إلى أنه لن يسمح بوجود أية بؤر تجمعات للقمامة.

كما تضمن اللقاء توجيه رؤساء الوحدات المحلية بعرض موقف الحملات الميكانيكية والاحتياجات اللازمة من السيارات والمعدات لدفع العمل بمنظومة النظافة، حيث وجه المحافظ السكرتير العام بتضمين الخطة الاستثمارية للمحافظة شراء معدات النظافة الضرورية وتوزيعها على المراكز لتدعيم الحملات الميكانيكية.

محافظ المنوفية يشدد علي التواجد الميداني المسئولين

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني ووضع جدول يومي للمرور على القرى والتواصل المباشر مع المواطنين، فضلاً عن الاهتمام برفع الإشغالات وتحسين مستوى الإنارة العامة بالطرق الرئيسية والفرعية والمراجعة المستمرة للأعمدة الكهربائية للتأكد من صلاحيتها استعداداً لفصل الشتاء وحفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين، وكذا المتابعة الدورية لسير العمل بمراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتطعيم الفئات المستهدفة من المواطنين.