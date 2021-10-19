تفاصيل إجراء عملية «الزائدة» بالخطأ لمريض بدوالي الساقين في المنوفية

كشف أحمد صلاح، مواطن تعرض لإجراء عملية جراحية بالخطأ في مستشفى خاص بالمنوفية، أنه فوجئ بعد التخدير النصفي بسؤال الطبيب: «هي الزايدة تعباك من إمتى؟»، فنفى معاناته من الزايدة مقررا احتجازه بالمستشفى لإجراء عملية دوالي الساقين، وأضاف أنه فقد الوعي ولم يعرف ما حدث حتى خروجه من المستشفى.

«صلاح»: الطبيب سألني الزايدة تعباك من أمتى؟

وأضاف «صلاح»، لـ«الوطن»، أنه بعد خروجه من المستشفى الخاص بالمنوفية اكتشف أن الأطباء أبلغو الأسرة أنني احتاج لتدخل جراحي عاجل لاستئصال الزائدة، بعدها تفاجئت الأسرة بحديثي عما حدث داخل العملية: «ما أكد حديثنا هو تأكد الطبيب الذي كان سيجري عملية الدوالي، أنه علم من طبيب التخدير أن المريض دخل عملية بالخطأ وأقر بذلك في تحقيقات النيابة».

المريض: الطبيب المعالج أكد في التحقيقات أن العملية أجريت بالخطأ

وأوضح، أن الطبيب أكد في التحقيقات أن إدارة المستشفى ضغطت عليه لإجراء عملية الدوالي على الرغم من خطورة إجراء العمليتين معا، مؤكدا أن عمليات المستشفى تم إغلاقها لأجل غير مسمى بقرار من مديرية الصحة بمحافظة المنوفية بعد تحقيق لجنة متخصصة في الواقعة .

وتابع: «النيابة العامة تحقق في الواقعة، وتم استدعاء الأطباء الذين أجروا العملية وإدارة المستشفي والتمريض»، موضحا أن هدفه من اتخاذ الإجراءات القانونية هو عدم تكرار الواقعة مرة أخرى في أي مستشفى لأن أرواح الناس ليست لعبة بسبب أي خطأ طبي قد يحدث داخل أي مستشفى.