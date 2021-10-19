محافظ المنوفية يحيل وقائع تلاعب بشهادات غرامات التصالح للنيابة

أمر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، بإحالة وقائع تلاعب في المطالبات والشهادات الرسمية الصادرة من القلم الجنائي لمحكمة شبين الكوم الإبتدائية، والخاصة بغرامات التصالح في مخالفات البناء، والمقدمة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور من المواطنين المحرر بشأنهم تلك الشهادات، إلى النيابة العامة، في ضوء ما اتضح للوحدة المحلية، لدى الاستعلام من القلم الجنائي، عدم صحة ما ورد بتلك الشهادات، والتلاعب بالحذف والإضافة والتعديل في مضمونها، فيما يخص المبالغ المدفوعة بمعرفة هؤلاء المواطنين.

فحص إنهاء طلبات التصالح

جاء ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، بشأن ما ورد بمذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المدينة، لفحص طلبات ملف التصالح، وفحص إنهاء طلبات التصالح لعدد من المواطنين، وتبين وجود شبهه تلاعب في بعض المطالبات والشهادات الخاصة بغرامات التصالح بمعرفة المواطنين بنواحي «بى العرب - كفر الخضرة - سمان - سبك الضحاك»، مما يهدر على الدولة مبالغ مالية طائلة.

محافظ المنوفية: استمرار مكافحة الفساد بشتى أنواعه

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد بشتى أنواعه، والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها، وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي، مشدداً على محاسبة المقصرين حفاظاً على الصالح العام.

ومن جهة أخرى، قرر محافظ المنوفية، عدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق لقاح كورونا إلى مقر عمله أو التسجيل على الموقع الرسمي التابع لوزارة الصحة، اعتباراً من 15 نوفمبر المقبل، كما قرر عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية وتقديم أي خدمات له إلا بعد التأكد من حصوله على لقاح كورونا اعتباراً من أول ديسمبر 2021، وإخطار جميع الجهات الحكومية وإلزامها بتلك التعليمات.