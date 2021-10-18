محافظ المنوفية: منع الموظف من دخول عمله حال عدم تلقيه لقاح كورونا

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق لقاح كورونا إلى مقر عمله أو التسجيل على الموقع الرسمي التابع لوزارة الصحة، اعتباراً من منتصف نوفمبر المقبل، كما قرر عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية وتقديم أي خدمات له إلا بعد التأكد من حصوله على لقاح كورونا اعتباراً من أول ديسمبر 2021، وإخطار جميع الجهات الحكومية وإلزامها بتلك التعليمات.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماع اللجنة العليا لمواجهة كورونا بمكتبه في الديوان العام، بحضور أعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا، واستعرض الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة الموقف الحالي لفيروس كورونا وأعداد أسرة العناية المركزة وموقف الأكسجين وأعمال التطعيم بلقاح كورونا بالفرق المتنقلة ومراكز التطعيم والإجراءات التي تم اتخاذها للوصول إلى أعلى نسبة مستهدفة بنطاق المحافظة.

50 مركزا ثابتا بالمستشفيات والوحدات الصحية لتلقي اللقاح

وأضاف أنه يوجد 50 مركزا ثابتا بالمستشفيات والوحدات الصحية لتلقي المواطنين اللقاح، بالإضافة إلى 40 فرقة متنقلة تجوب قرى المحافظة، مؤكداً التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الإدارات الصحية لإعداد كشوف للمواطنين لتجميعهم بالمساجد الكبيرة يوم الجمعة من كل أسبوع لمنحهم اللقاح .

محافظ المنوفية يؤكد أهمية الإسراع في تلقي اللقاحات

وأكد محافظ المنوفية على أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين مع ضرورة تفعيل التوعية الجماهيرية بكافة مدن وقرى المحافظة، موجهاً وكيل وزارة الصحة بزيادة عدد اللجان المتنقلة إلى 50 لجنة مع ضرورة إعداد كشوف بكافة اللجان الثابتة والمتنقلة لمتابعة انتظام سير عمل تلك اللجان وحسن أدائها، لافتاً إلى توفير 20 جهاز حاسب آلي وكذا 10 أجهزة لاب توب لتحسين سير العمل وسرعة أداء الفرق الثابتة والمتنقلة.

من جهة أخرى، التقي اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من الحالات الإنسانية وذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية والبالغ عددهم 77 حالة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءات رد الجميل والتي تنظمها المحافظة للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم دعماً لمبدأ التكافل الاجتماعي، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر لتوفير حياة كريمة.

وفي جو يسوده البهجة قام محافظ المنوفية، بتسليم 43 كرسي كهربائي وإعانات مالية لذوي الهمم مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية، كما تم تقديم مساعدات مالية وشنط مواد غذائية وشنط مدرسية وكوتشيات لعدد من الحالات الإنسانية وذلك بقيمة إجمالية 800 ألف جنيه دعم من المحافظة ومشاركة رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، كما صرف العديد من المساعدات.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالإسراع في إعطاء اللقاح للمواطن وذلك من خلال تسجيل كافة بياناته بشكل دقيق علي نماذج ورقية ثم يتم التسجيل علي الموقع الرسمي بالمراكز التكنولوجية بالتنسيق مع الوحدات المحلية ، موجهاً بعمل تغطية شاملة لكافة المصانع المتواجدة بنطاق المحافظة وإعطاء اللقاحات لجميع الصُناع والعاملين بها .

حث المواطنين من خلال المساجد علي تلقي لقاح فيروس كورونا

وخلال الإجتماع وجه المحافظ وكيل وزارة الأوقاف تليفونياً بضرورة التنبيه علي كافة خطباء وأئمة المساجد بجميع مدن وقرى المحافظة بضرورة حث المواطنين علي تلقي اللقاح لما له من أهمية كبرى وذلك من خلال الفرق الثابتة أو المتنقلة المتواجدة بالمستشفيات ومراكز الشباب والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتي تعمل بشكل يومي ومنتظم علي مدار الساعة لإستقبال الجمهور .