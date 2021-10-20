مصرع طفل سقط من أعلى سلم منزله في البحيرة

لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من أعلى سلم منزله بقرية بلقطر الغربية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو حمص يفيد استقبال المستشفى جثة طفل، إثر سقوطه من أعلى منزله بقرية بلقطر الغربية التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

بالانتقال والفحص تبين وفاة محمد يسري، يبلغ من العمر سنة ونصف السنة مقيم قرية بلقطر الغربية بابو حمص، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان 4 أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة وكدمات بأنحاء الجسم، جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق زهور الأمراء الوفائية بنطاق مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة الدلنجات يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح وكدمات بالجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وحرر محضر بالواقعة.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «إسراء محمد علي حسنين» 18 سنة، شيماء مبروك ابو سعيد 18 سنة، فاطمة حامد الحفناوي 15 سنة، ندي عطيه عطفي 16 سنة، وجري نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات لعمل الاسعافات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.