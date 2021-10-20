محافظ البحيرة يستقبل نائب وزير التعليم لبحث تطوير مدارس دولية

استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في مكتبة بديوان عام المحافظة، ظهر اليوم الأربعاء، الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لبحث إمكانية تشغيل مدرسة الحي المتميز بالنوبارية كمدرسة دولية، حيث تضم المدرسة 27 فصلاً دراسيأً.

معامل مجهزة لتخريج جيل مبدع

كما تضم المدرسة عدداً من المعامل المطورة والمزودة بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة لتطوير مهارات وبناء قدرات الطلاب، ضمن جهود الوزارة التي تهدف إلى تخريج جيل مبدع، وبناء المهارات الشخصية.

طفرة في مجال التعليم بالبحيرة

وأكد محافظ البحيرة، في تصريحات له على هامش اللقاء، أن المحافظة شهدت طفرة وثورة في كافة المجالات، وعلى جميع الأصعدة، اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، حققت خلالها إنجازات غير مسبوقة خلال فترة زمنية قصيرة، خاصةً في مجال التعليم.

تشييد مدارس جديدة بـ2.7 مليار جنيه

وتابع «آمنة» أن قطاع التعليم بالبحيرة شهد، خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، بناء وتشييد وإحلال وتجديد نحو 476 مدرسة، بتكلفة إجمالية 2.74 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه تم استلام ودخول العمل بالفعل في غالبية هذه المدارس، بلغت 372 مدرسة، بتكلفة 1.97 مليار جنيه، ويجري العمل في 104 مدارس أخرى، بتكلفة 500 مليون جنيه.

وقام محافظ البحيرة بإهداء درع المحافظة للدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، مؤكداً على التعاون المستمر بين المحافظة والوزارة، لتقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبنائنا الطلاب، من أجل مستقبل تعليمي مميز للطلاب.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ويوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، وهالة عبد الله، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالبحيرة، وعبد الرؤوف علام، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الدولية.