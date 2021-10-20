«مصنعي السيارات» عن ارتفاع الأسعار وقوائم الانتظار: «مشاكل خارجية»

قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن هناك مشكلة في إنتاج السيارات على مستوى العالم، وطالما جائحة كورونا مستمرة فإن مشكلة الشحن ستستمر، وسينعكس ذلك على تصنيع السيارات على مستوى العالم، وستظل مشكلة الـ«أوفر برايس»، وعدم توافر السلعة، وسيكون هناك قائمة انتظار طويلة.

وأشار «سعد» إلى أن مشكلة قوائم الانتظار لن تُحل لأنها أزمة عالمية ترتبط بالشحن والرقائق الإلكترونية والمراكب، وارتفاع الأسعار، وانخفاض الإنتاج، و«كلها مشاكل خارجية ومعندناش مشاكل داخلية».

ارتفاع قيمة الشحن ثلاثة أضعاف

وأضاف «سعد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأربعاء، أن أسعار الشحن ارتفعت ثلاثة أضعاف، مشددًا على أن تكلفة شحن السيارة أصبحت صعبة، مشيرًا إلى أن كل وقت له مشاكله الخاصة، وفي الفترة الماضية واجهت صناعة السيارات مشكلة تغير سعر العملة، ولكن منذ فترة هناك استقرار في سعر العملة، والمشكلة الحالية هي مشاكل خارجية متعلقة بصناعة السيارات في الخارج، حيث أصبح المعروض أقل من الموجود في الأسواق.

قلة السيارات المعروضة من كل التوكيلات

وأضاف أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن المنتجات أصبحت قليلة في السوق في كل التوكيلات، لأن هناك الكثير من المصانع مغلقة بالكامل في أوروبا، ما أدى إلى تخفيض الكميات المطلوبة، مشيرًا إلى أن العميل إذا لم يجد السيارة بالسعر المعلن من التوكيل يجب عليه أن ينتظر و«ميستعجلش»، وعليه الانتظار حتى تنخفض الأسعار، ولو كان العملاء ملتزمون بهذا الأمر فسيقل الطلب وتنخفض الأسعار، معقبًا: «زي ما أنا ليا دور، أنت كمان كعميل ليك دور، ولازم نقف جنب بعض».

وشهدت الفترة الماضية عدة أزمات في سوق السيارات شكى منها العملاء، وعلى رأسها ظاهرة الـ«أوفر برايس»، وقوائم الانتظار.