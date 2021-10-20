تطرح وزارة المالية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية على مدار العام، عددًا من المزادات العلنية التي تتضمن بيع سيارات وبضائع وعقارات وخردة بعدد من الشروط المعينة، ليبدأ المهتمون فور الإعلان عن أي مزاد، البحث عن أماكن ومواعيد المزادات الحكومية لشراء السيارات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أماكن ومواعيد المزادات الحكومية لشراء السيارات وفقًا لما حددته وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني على النحو التالي:

أماكن ومواعيد المزادات الحكومية لشراء السيارات

وتقام المزادات الحكومية لشراء السيارات بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا.

وتتمثل الخطوة الأولى لدخول المزاد في شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالإعلان من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي، ويكون سعرها 400 جنيه، وتتضمن جميع المواصفات التي تحتاج إليها سواء السيارات أو البضائع أو غيرها.

وأشارت الهيئة إلى أنّه يستلزم أن يكون لدى المتزايد بطاقة ضريبية، وذلك في حالة البضائع أو شراء أكثر من سيارة، أما في حالة شراء سيارة واحدة فقط يتم الاكتفاء بصورة من البطاقة الشخصية.

مواعيد المزادات الحكومية لشراء السيارات

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عددًا من المزادات الحكومية لشراء السيارات خلال أكتوبر الحالي، وهي على النحو التالي:

واشترطت الهيئة بعض الإجراءات لدخول المزادات الحكومية، وهي:

- حضور جلسة المزاد في اليوم والتاريخ والوقت والعنوان المحددين في كراسة الشروط، ويتم دفع تأمين دخول المزاد قبل الحضور وتأخذ به إيصال.

- حال لم يتم الشراء يتم تسلم الإيصال واسترجاع مبلغ التأمين، وفي حال رسو المزاد عليك والشراء، يتم استكمال التأمين ودفع 30% من الثمن والباقي بعد أسبوعين.

- بعد اعتماد الجلسة من السلطة المختصة يتمّ تسليم الأصناف أو السيارات بالنسبة للسيارات التي ترخص، ويستغرق الترخيص مدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أشهر.

- يكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد أولًا، وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات ومبلغ الترسية هو المبلغ المدفوع.

- لا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتمّ ردّ مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.