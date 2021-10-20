قائمة أسعار وتجهيزات سيتروين C5 موديل 2022 بعد زيادتها

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيتروين، خلال الأيام الماضية، ارتفاع أسعار سيارات العلامة الفرنسية في السوق المصري موديل 2022، ومن ضمن القائمة طراز «سيتروين C5 2022» بواقع زيادة وصلت إلى 15 ألف جنيه على الفئات المختلفة للسيارة.

أسعار سيتروين موديل 2022

وترصد «الوطن» في السطور التالية، قائمة أسعار سيتروين موديل 2022، وأهم التجهيزات ومواصفات السيارة، حسب المُعلن من الوكيل المحلي في مصر.

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV

- تتوافر بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى 449.900 جنيه.

الفئة الثانية 519.900 جنيه.

الفئة الثالثة 569.900 جنيه.

مواصفات سيتروين موديل 2022

- محرك 1600 سي سي ينتج قوة 165 حصان.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر، 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 165 حصانا، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن /متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 201 كم/ ساعة.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم /ساعة في غضون 9.4 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 7 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد 4500 ملم الطول، 1860 ملم العرض، 1689 ملم الارتفاع، 2730 ملم طول قاعدة العجلات.

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 200 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 516 لتر.

- تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانع للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الإطارات، ونظام زيادة التحكم في المرتفعات HSA، جنوط رياضية 17 و18 بوصة، وسبويلر خلفي، والنظام الذكي لركن السيارة، وفتحة سقف كهربائية، مثبت سرعة، حساسات إضاءة، ومثبت سرعة، وشاشة عدادات 4.2 بوصة، ومكيف هواء، وشاشة وسائط 8 بوصة، زجاج خلفي معتم، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات LED، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن خلفية، وخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح، شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة.