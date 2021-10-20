بريد الوطن.. ساعدنا على استبدال منزلنا المستأجر يا وزير الأوقاف

نحن أسرة مكونة من 12 شخصاً، مات عائلنا، ونعيش داخل منزل صغير مكون من طابق واحد، ولا يتعدى 3 حجرات، وهو مقام على أرض تابعة للأوقاف بنطاق قرية أبطوجة التابعة لمركز بنى مزار بالمنيا، ورغم أن المنزل ملحق به محلات وقطعة أرض فضاء، فلا تسمح لنا هيئة الأوقاف باستغلالها، وإنما تطالبنا بسداد قيمة إيجارية لها، كما هو الحال مع المنزل الذى نسكنه والذى لا نستطيع أن نضيف إليه طوبة واحدة، مع أنه تم التصالح مع الهيئة منذ سنوات طويلة، ولأن دخل الأسرة غير كافٍ للاستمرار فى سداد القيمة الإيجارية المبالغ فيها خلال الفترة الأخيرة، نناشد الدكتور محمد مختار جمعة التدخل لإنقاذنا، وتوجيه السادة المسئولين فى هيئة الأوقاف بالمنيا بالسماح لنا بالاستبدال.

عمر عبدالرحمن محمد - قرية أبطوجة - بنى مزار - المنيا

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