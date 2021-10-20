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محمود مسلم

بريد الوطن.. دعوتك

كتب:

بريد الوطن
09:52 م | الأربعاء 20 أكتوبر 2021
دعاء

دعاء

دعوتك فلم تستجب

فقف مكانك إن لم تستجب فاحتجب

ثم انتظر وارتقب

فما عاد الصبر

يلامس القلب

واقسم القلم لك لا يكتتب

وسطور الرقيم تنضب

فذاب جناح الشوق فنحب

إن تحول أيك الشوك إلى خطب

وللذكرى لا يحتسب

فامضِ ولحبى لا ترتقب

فأنا بنت خير نسب

للخلاعة لا تنتسب

إسماعيل يوسف عفيفى

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