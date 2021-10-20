بريد الوطن.. دعوتك
كتب:
بريد الوطن
09:52 م | الأربعاء 20 أكتوبر 2021
دعاء
دعوتك فلم تستجب
فقف مكانك إن لم تستجب فاحتجب
ثم انتظر وارتقب
فما عاد الصبر
يلامس القلب
واقسم القلم لك لا يكتتب
وسطور الرقيم تنضب
فذاب جناح الشوق فنحب
إن تحول أيك الشوك إلى خطب
وللذكرى لا يحتسب
فامضِ ولحبى لا ترتقب
فأنا بنت خير نسب
للخلاعة لا تنتسب
إسماعيل يوسف عفيفى
يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com