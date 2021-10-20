بريد الوطن.. دعوتك

دعوتك فلم تستجب

فقف مكانك إن لم تستجب فاحتجب

ثم انتظر وارتقب

فما عاد الصبر

يلامس القلب

واقسم القلم لك لا يكتتب

وسطور الرقيم تنضب

فذاب جناح الشوق فنحب

إن تحول أيك الشوك إلى خطب

وللذكرى لا يحتسب

فامضِ ولحبى لا ترتقب

فأنا بنت خير نسب

للخلاعة لا تنتسب

إسماعيل يوسف عفيفى

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