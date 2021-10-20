بريد الوطن.. «الاختيار 2» وثيقة فنية تاريخية لجرائم جماعة الإرهاب

الوطن هو العزة والشرف والكرامة، وتأتى الشخصيات وتقضى فى الحياة العمر المقدر لها ثم تذهب إلى دار الخلود، ولكن الوطن يظل فى مسيرة المعمورة ومن يعمل لأجله تسجل أعماله فى سجلات الشرف وتتناقلها الأجيال ما بقيت الحياة أما من لا يحافظ على تراب الوطن فلا يستحق التراب.

من الأعمال الفنية العظيمة التى سبق تقديمها المسلسل التليفزيونى «الاختيار» الذى جسَّد بطولة بطل الصاعقة الشهيد أحمد المنسى ورفاقه الأبطال، ثم جاء بعده مسلسل الاختيار، وهو تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكى وأسماء أبواليزيد، هذا المسلسل يعد وثيقة فنية تاريخية للجرائم التى ارتكبتها جماعة الإرهاب فى حق مصر وشعبها وفى نفس الوقت وثيقة لعظمة ونبل رسالة الشرطة المصرية والقوات المسلحة وقيادات مصر المخلصة والشعب العظيم، والذين حافظوا على مصر الحبيبة كنانة الله فى الأرض من الضياع. أيضاً كشف المسلسل أكاذيب جماعة الإرهاب والشائعات المغرضة التى كانت تطلق، كما علم أولو الألباب الفرق بين عالم الدين الحق وبين تجار الدين. ليت كل مغيب يستفيق قبل أن تلفظه الإنسانية وتضعه فى سلة قمامة التاريخ.. السيرة للإنسان عمر ثانٍ.. عاشت مصر وعاش كل من يعمل لأجلها.

إبراهيم خليل إبراهيم

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