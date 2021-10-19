بريد الوطن.. اصرف تعويضات مزارعى أم دينار يا رئيس «مياه الشرب»

أعلن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى عن القيام بعمل محطة توسعة بـ«أم دينار» فى الجيزة، على أراضى الأهالى، لإدراج القرى المحرومة فى خدمة الصرف الصحى، ومع تضررنا من ذلك -نحن أصحاب الأرض- إلا أننا سعدنا بذلك، نظراً للفائدة التى ستعود على المواطنين، وحماية للسكان من الأمراض، لكننا الآن وقد انقطع مصدر رزقنا من هذه الأراضى، سواء بالإيجار أو الزراعة، منذ عدة شهور، نطالب المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بالتوجيه العاجل بالإسراع فى صرف تعويضات المزارعين، حتى نستطيع مواصلة حياتنا، وإعالة أُسرنا.

عن الأهالى: أحمد شعبان الجبالى - منشأة القناطر بالجيزة

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