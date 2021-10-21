سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 21-10-2021

يتابع العديد من الأشخاص أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة عيار 21 باعتباره الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بالإضافة لمختلف الأعيرة الأخرى سواء لغرض التجارة والإدخار أو الزينة.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية تعاملات اليوم الخميس 21 أكتوبر الجاري، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 886 إلى 888 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 775 و777 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 664 و666 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6200 و6216 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، في أسواق المال، نحو 901.51 جنيه، 57.42 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 788.84 جنيه، 50.24 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 676.14 جنيه، 43.06 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وذكر إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أسباب الارتفاع في سعر الذهب، مرجعا ذلك إلى البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.