«شعبة الذهب» تنصح المواطنين بالشراء: ملاذ آمن

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعا اليوم على الصعيد العالمي، مع بداية التداول في البورصة العالمية، وسط توقعات بموجة تصاعدية لأسعار الذهب في الفترة المقبلة، وهو الارتفاع الذي أرجع متعاملون أسبابه، إلى تراجع سعر الدولار وعائدات سندات الخزانة، بينما استقر الذهب على الصعيد المحلي في مصر، مسجّلا نفس الأسعار التي حققها أمس الثلاثاء، في وقت نصحت فيه شعبة الذهب في الغرف التجارية، المواطنين، بشراء المعدن الأصفر، مؤكدة أنّه ما يزال حتى الآن الملاذ الآمن للاستثمار.

توقعات بـ«موجة تصاعدية» لأسعار الذهب

هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة، قال إنّ أسعار الذهب اتسمت بالهدوء خلال اليومين الماضيين، وبدأ اليوم كسر حاجز مستوى 1770.00 دولار والاستقرار فوقه، ما يقود السعر نحو تحقيق مكاسب لحظية متوقعة خلال الجلسات المقبلة، مستهدفا اختبار مستوى 1797.00 دولار.

وتوقع ميلاد في تصريحات لـ«الوطن»، أن تشهد أسعار الذهب موجة تصاعدية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ كسر 1770.00 دولار والثبات دونه من جديد، سيتسبب في تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 1734.00 دولار، موضحا أنّه رغم الزيادات السعرية الأخيرة للذهب، لكنها لم تكن محفّزة بالشكل المطلوب لدى المتعاملين، ولا يزال التحوط من زيادات سعرية لدى المتعاملين هو سيد الموقف.

الذهب ما يزال «الملاذ الآمن»

وأرجع رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، التحوّط إلى ثقافة المتعاملين، فلا يزال المواطن المصري مستثمرا ضعيفا بالنسبة لشراء الذهب، تجنبا لأي ارتفاعات بنسب كبيرة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ويحدث هذا أوقات الانخفاض أيضا، كما نصح المواطنين بشراء الذهب إذا كان هناك فوائض مالية، إذ إنّه ما يزال الملاذ الآمن للاستثمار حتى الآن.

أسعار الذهب عالميا

وسجّل عيار 24 سعر 57.07 دولار، بينما وصل سعر عيار 21 لـ49.93 دولار، فيما سجل عيار 18 سعر 42.80 دولار، وبيعت الأوقية بسعر 1.775.24 دولار.

أسعار الذهب محليا

وعلى الصعيد المحلي، استقر سعر عيار 24 عند 885 جنيها، وبيع عيار 21 بسعر 774 جنيها، وسجل عيار 18 سعر 663 جنيها وبيع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و192 جنيها.