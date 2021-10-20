ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم.. وتوقعات بمزيد من الصعود

شهدت أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا للمرة الثانية في أقل من ساعتين، في البورصات العالمية والمحلية، وسط توقعات بمزيد من الصعود، فمحليا ارتفع سعر الذهب 3 جنيهات، وعالميا ارتفع بقيمة دولار، وعزّا متعاملون الارتفاعات محليا وعالميا، إلى تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة.

مكاسب لحظية متوقعة

بدوره، قال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات في الغرف التجارية، إنّ ارتفاع سعر الذهب جاء مدعوما بتراجع الدولار والسندات، موضحا أنّ مؤشرات ارتفاع أسعار الذهب بدأت في الظهور، بعد أن كسر المعدن الأصفر أمس، حاجز 1770.00 دولار للأوقية، ما يقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية متوقعة في الجلسات المقبلة، مستهدفا اختبار مستوى 1797.00 دولار.

وأوضح واصف لـ«الوطن»، أنّ الارتفاعات المتتالية تضعف العمليات البيعية في السوق المحلي، نظرا لحالة الترقب من جانب المواطنين لمزيد من الارتفاعات، مرجعا سببها إلى تراجع الدولار والمضاربة لجني الأرباح.

ولفت رئيس شعبة الذهب والمجوهرات في الغرف التجارية، إلى أنّ ارتفاع الدولار يحد ارتفاع الذهب، موضحا أنّ العلاقة بين الدولار والذهب عكسية، فكلما ارتفع سعر الدولار تراجعت أسعار الذهب.

عوامل دعمت ارتفاع أسعار الذهب

وفي سياق متصل، عدّد خبراء لدى ANZ بنك، العوامل التي قد تدعم ارتفاع الذهب، وعلى رأسها تعافي مبيعات التجزئة الذهبية في الولايات المتحدة، وتعافي الطلب في الصين والهند، خاصة أنّهما من كبار مستهلكلي الذهب عالميا.

أسعار الذهب عالميا

وسجّل عيار 24 سعر 57.18 مقابل 57.07 دولار، مقارنة ببداية التعاملات اليومية، بينما وصل عيار 21 لـ50.03 دولار، وسجل عيار 18 سعر 42.88 دولار، وبيعت الأوقية بسعر 1.778.68 دولار.

سعر الذهب محليا

ارتفع سعر الذهب 3 جنيهات في السوق المحلي، ليباع عيار 24 بسعر 888 جنيها، مقابل 885 في بداية التعاملات اليومية، وبيع عيار 21 بسعر 777 جنيها، وسجل عيار 18 سعر 666 جنيها وبيع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و216 جنيها.