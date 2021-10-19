شعبة الذهب تتوقع ارتفاع سعر المعدن الأصفر: عيار 21 سيتجاوز الـ800 جنيه

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021، ارتفاعا بالسوق المحلية على خلفية صعود أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية، ليرتفع جرام الذهب لعيار 21 بقيمة 3 جنيهات في أغلب محال الصاغة.

سعر جرام الذهب 21 سيتخطى حاجز الـ800 خلال أسابيع

من جانبه، توقع وديع أنطون، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار الذهب على مدار الأسابيع المقبلة ليتخطى سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز الـ800 جنيه.

وأكد «أنطون»، على أن أسعار الذهب في صعود خلال الوقت الحالي، موضحا أن تراجع الأسعار خلال الأيام الماضية لم يكن سوى حركة تصحيح من السوق لارتفاع الأسعار الأخير.

ولفت إلى أن أسعار الذهب اليوم عادت للارتفاع بقيمة تراوحت بين 3 و4 جنيهات للجرام، ليواصل رحلة صعوده بعد انخفاضات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية.

20 و30 ألف جنيه.. سعر الشبكة الشعبية

وقال عضو شعبة الذهب، إن متوسط أسعار الشبكة «الشعبية» يتراوح بين 20 و30 ألف جنيه، مضيفا «مفيش حاجة ثابتة والأسعار بتختلف.. كل واحد يشتري ما يناسبه والأغلبية تشتري شبكة مكونة من دبلة ومحبس وخاتم، أو إسورة ودبلة وخاتم.. على قد أيديهم».

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاء متوسط أسعار جرامات الذهب مساء اليوم بمحلات الصاغة في مصر، بدون مصنعية، على النحو التالي:

- سجل جرام الذهب عيار21، الأكثر انتشارا بالسوق المحلية، أسعار تتراوح بين 775 و777 جنيها، بدون مصنعية.

- سجل جرام الذهب عيار 18 أسعار تتراوح بين 664 و666 جنيها.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 أسعار عند مستويات تتراوح بين 885 و888 جنيها.

- سجلت أوقية الذهب اليوم أسعار تتراوح بين 27,5 و27,6 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 6,200 و6,216 جنيه مصري.

فيما تختلف أسعار الذهب من محل صاغة إلى آخر، كما يتفاوت حساب سعر المصنعية المضافة إلى سعر كل جرام ذهب وحسب الماركات.