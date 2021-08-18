بالأسماء.. محافظة الغربية يكرم 14 من أوائل الثانوية الأزهرية

كرّم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، 14 من أوائل الثانوية الأزهرية من الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ومراكز على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الشيخ عصام بكر رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري، تلاه آيات من القرآن الكريم تلاها الطالب عصام محمد إبراهيم الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، ثم افتتح المحافظ النقاش مع الطلاب، حول ما بذلوه من جهد ليصلوا إلى تلك المكانة العالية التي يفتخر بها جميع من في القاعة، مؤكداً أن تلك النماذج المشرفة رفعت اسم المحافظة عاليا ورفعت رأس آبائهم وأمهاتهم ونفتخر بتلك النماذج المشرفة التي سيكون لها مستقبل مشرق.

الثانوية الأزهرية.. محافظ الغربية يعرب عن فخره بهذه النماذج المشرفة

كما أعرب المحافظ عن سعادته بكل الأوائل، سواء المتفوقين على مستوى الجمهورية أو على مستوى المحافظة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم المقبلة، مؤكداً أنهم هم مستقبل الوطن ورفعته، كما أكد المحافظ عن فخره واعتزازه هذا العام لحصول المحافظة على 6 مراكز على مستوى الجمهورية، كما أشاد المحافظ بدورهم وما بذلوه من جهد في توفير الأجواء المناسبة لأبنائهم حتى يتمكنوا من التفوق.

الثانوية الأزهرية.. شهادات تقدير ودرع المحافظة

وفي نهاية الاحتفالية منح المحافظ شهادة تقدير ودرع المحافظة لكل طالب من الطلاب تقديرًا لجهوده وتفوقه، حيث كرم المحافظ 6 من أوائل الثانوية على مستوى الجمهورية، وهم السادس مكرر علمي، إسراء مصطفى إبراهيم، والعاشر مكرر علمي، خلود عبد الستار محمدي، والأول أدبي كفيف، عصام محمد إبراهيم، والرابع شعبة علوم إسلامية، أحمد جمال الدين بديع، والرابع مكرر أدبي، دعاء أحمد الشناوي السيد.

كما كرم المحافظ 8 من الأوائل على مستوى المحافظة، وهم ملك شعبان على أحمد أبو طه، الثاني أدبي على مستوى المحافظة، وأحمد بسيوني مصطفى الثالث علمي على مستوى المحافظة، وإيمان محمد علي عبد الجواد شاهين الثالث أدبي على مستوى المحافظة، ورزقة محمد عبد المهيمن سعد الثالث أدبي مكفوفين على مستوى المحافظة، وجهاد عبد الحميد عبد الكريم الأخضر الرابع علمي على مستوى المحافظة، ومريم مصطفى عبد الرحمن محفوظ الرابع أدبي على مستوى المحافظة، وحنين محمد محمد عبد المجيد ناجي الرابع مكرر علمي على مستوى المحافظة، وسما محمد الشحات فؤاد الخامس أدبي على مستوى المحافظة.

كما كرم المحافظ المعلمة منى إبراهيم برغش لحصولها على لقب المعلمة القدوة على مستوى الجمهورية، وكذلك شيوخ المعاهد الحاصلة على مراكز على مستوى الجمهورية وهم سمير ماهر الحجري، وأحمد حافظ السخاوي، ومصطفى عبد الفتاح خواجه، وإبراهيم سيد أحمد قاسم، وإسماعيل محمد إسماعيل الخليفة، ومحمود عبد الهادي الجندي.