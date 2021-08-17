بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.. كليات وجامعات محافظة الغربية

ينتظر طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بديوان عام الوزارة، ظهر اليوم، حيث يتضمن المؤتمر إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة.

وزير التعليم يعلن أسماء أوائل الثانوية العامة ويهنئهم بنجاحهم

وينشر موقع «الوطن»، نتيجة الثانوية العامة، كما ينشر أسماء كافة الكليات الحكومية والجامعات والمعاهد التطبيقية الخاصة بمحافظة الغربية .

وتضمنت نشره بيانات بالموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي أسماء عدد من الكليات التابعة لجامعة طنطا الحكومية وجامعة السلام الخاصة وعدد من المعاهد الإدارية، أهمها: «كلية الطب، كلية التربية، كلية العلوم، كلية التجارة، كلية الاداب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية الحقوق، كلية التمريض، كلية التربية الرياضية، كلية الأداب، كلية الهندسة، كلية الزراعة، كلية التربية النوعية، كلية الحاسبات والمعلومات، المعهد الفني للتمريض».

أسماء أهم المعاهد الخاصة بمراكز الغربية للاستقبال طلاب الثانوية العامة

بينما تضم محافظة الغربية عدد من المعاهد الإدارية والمالية أهمها «المعهد الأمريكى الدولي، أكاديمية الشروق، طنطا، أكاديمية سموحة، الأكاديمية الدولية للدراسات المتقدمة، الاكاديمية العربية للتنمية البشرية، المعهد الامريكى Ai، المعهد التعليمى للحاسبات والبصريات، المعهد الأمريكى الدولي، المعهد الثقافى للكمبيوتر واللغات، ثري سي إل».

التعليم تعلن التفاصيل النهائية لنتيجة الثانوية العامة 2021

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالإسم من خلال موقع «الوطن»، الذي يوفر النتيجة حصريًا ومجانًا، قبل إعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم، حرصًا على استمرار تصدره وريادته في خدمة القارئ، كما يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم من خلال رابط بديل وسريع وفرته «الوطن»، حرصا على وقت القارئ ودعمًا له في حالة القلق التي تنتاب أكثر من 700 ألف طالب، خاضوا امتحانات الثانوية العامة العام الماضي 2020- 2021 م.