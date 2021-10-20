«الغضبان»: بورسعيد أول محافظة تخلو من العشوائيات.. وتغير سلوك السكان بشكل إيجابي

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، إن المحافظة كانت أول مكان يتم إعلانه خاليا من العشوائيات عام 2018، مشيرا إلى أن الدولة وفرت مساكن كريمة للمواطنين الذين كانوا يسكنون في العشوائيات، لافتا إلى أن السكان حدث في سلوكهم تغير إيجابي كبير.

تطورات كبيرة تشهدها بورسعيد

وأضاف «الغضبان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن بورسعيد أنشأت محطة مياه بتكلفة 440 مليون جنيه في منطقة الكيلو 26، لافتا إلى أن بورسعيد أنشأت شبكة طرق كبيرة وطبقت التأمين الصحي الشامل حيث تم إنشاء مستشفى كبير ضمن مبادرة حياة كريمة بجانب إنشاء 3 محطات صرف صحي في مناطق الفتح والرضوان.

المواطن البورسعيدي محظوظ بتطبيق حياة كريمة

وأوضح محافظ بورسعيد، أن المواطن البورسعيدي محظوظ بتطبيق مبادرة حياة كريمة عنده بشكل أسرع حيث أصبحت المنطقة الصناعية في بورسعيد تصدر لأكثر من 400 مصنع، وافتتاح 135 مصنع خلال 5 سنوات ماضية.

إنشاء 5 مصانع استراتيجية في بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد، أنه تم إنشاء 5 مصانع استراتيجية بالمحافظة؛ منها مصنع الطعام الذي ظهر في عام 2019، فضلا عن وجود أول مصنع لتصنيع الإطارات في الشرق الأوسط، وتصديرها للعراق وتونس والجزائر والمغرب واليمن، بالإضافة إلى إنشاء مصنع للمبات الموفرة، متابعا: «بورسعيد بتصدر 52% من حجم صادرات مصر في الملابس الجاهزة وبنصدر لأمريكا ومختلف الدول، ومصنع تصنيع الإطارات بيغطي نسبة كبيرة من السوق المحلي وتحولت بورسعيد من مدينة استهلاكية لأكبر مدينة تصدير على البحر المتوسط».