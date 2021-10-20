جمارك مطار القاهرة تحبط 3 محاولات لتهريب أقراص مخدرة ومصنوعات العاج

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة مصطفى السيد، مدير الإدارة، من ضبط 3 محاولات تهرب جمركي لعدد من الأقراص المخدرة وكمية من مصنوعات العاج، بالمخالفة للقانون.

الاشتباه في راكبة دنماركية من أصل مصري

وأكدت مصلحة الجمارك، في بيان، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة رحلة مصر للطيران القادمة من كوبنهاجن، اشتبه محمد يوسف مأمور اللجنة الجمركية في راكبة دنماركية من أصل مصري.

وأشارت إلى أنه بتمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمر غزال مأمور الفحص، لاحظ وجود أشرطة دواء، وتم تشكيل لجنة من مصطفى بحر، تحت إشراف أحمد فتحى رئيس القسم لتفتيش حقائب الراكبة، وتبين وجود 289 شريط بإجمالي 2890 قرصا من عقار الترامادول والكونترامال المخدرة مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب.

ضبط 222 قطعة مصنعة من العاج

واُكتشفت المحاولتان الثانية والثالثة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من بيروت، حيث اشتبه هيثم محمد مأمور اللجنة الجمركية في راكبين سوريين قادمين من لبنان.

ومُررت حقائب الراكبين على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد قنديل مأمور الفحص، ولاحظ وجود قطع بيضاء، وتم تشكيل لجنة جمركية من أحمد الجمل ومحمد قنديل مأموري الجمرك، تحت إشراف إبراهيم عامر وإبراهيم حسن مديرى الحركة، وتبين وجود مسبحة و140 قطعة يشتبه أن تكون من العاج داخل حقائب الراكب الأول، و83 قطعة يشتبه أن تكون من العاج داخل حقائب الراكب الثاني.

وبالعرض علي لجنة الحياة البرية أفادت أن المسبحة والقطع مصنوعة من العاج الخام المحظور تداولها والتعامل فيها بموجب إتفاقية سايتس للحمايه البرية.

وأكدت «الجمارك»، أن مصطفى السيد مدير الإدارة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.