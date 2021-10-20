السفير البريطاني في مصر: «أبو صلاح ساحر.. وأهدافه مستحيلة فيزيائيا»

أشاد السفير البريطاني لدى القاهرة، جاريث بايلي، باللاعب المصري الدولي محمد صلاح، قائلا «أبو صلاح ساحر.. وشخص لا يُصدق، وهو مثال رائع وملهم حول العالم، ولولا إني أملك كرش وفكرت في لعب كرة القدم مع صلاح، لم أصمد أكثر من دقيقة واحدة معه في الملعب».

صلاح أفضل لاعب في العالم

وأضاف «بايلي»، في تصريحات لقناة «صدى البلد» الفضائية: «إن شاهدتم هدفه الأخير فستعرفون أنه شخص لا يصدق، فهو مستحيل من الناحية الفيزيائية، لكنه ممكن فقط من محمد صلاح، وأنا اعتبره أفضل لاعب في العالم، ربما بعض السفراء لديهم لاعبين مفضلين آخرين، لكن محمد صلاح مميز للغاية وأهل ليفربول فخورون به».

أما عن وجوده في مصر، فقال السفير لدى بريطانيا: «القاهرة مدينة مذهلة، وهذه ليست أول زيارة لي، لأني جئت إلى هنا منذ 20 عامًا، والآن أقف هنا أمام النيل الرائع.. والتطوير الجديد الذي يحدث في الجمهورية الجديدة غاية في الأهمية لنا، لأننا أصدقاء وشركاء، وبالنسبة لنا هناك لحظة مهمة ننتظرها جميعًا وهي القمة العالمية المرتقبة حول التغيرات المناخية، حيث يلتقي رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لذلك من الضروري التركيز خلال الفترة المقبلة على بناء شراكات حقيقية خاصة حول ملف المناخ».

مصر تترأس القمة المقبلة للمناخ

وأوضح: «نحن نعلم أن مصر ستترأس القمة المقبلة، وأن كلمة السر دائمًا هي الطاقة المتجددة، والطاقة النظيفة ووزراء الحكومة المصرية سيعملون معًا حول ذلك تحديدًا، ولذلك فإن مصر سيكون لها دور مهم في الفترة المقبلة فيما يتعلق بملف المناخ».