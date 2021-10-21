خطة «السياحة» لاستقبال الموسم الشتوي.. إعادة تقييم الفنادق

استقبل، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك لمناقشة وبحث استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي، وذلك في إطار التنسيق والتواصل المستمر بين كل من الوزارة واللجنة والاتحاد.

وحضر الاجتماع غادة شلبي نائب الوزير لشؤون السياحة، وعبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ويمنى البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية.

تقييم المنشآت الفندقية بجنوب سيناء والبحر الاحمر وفقا لمعايير جديدة

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على التزام المنشآت الفندقية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، وجودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها، ومنها جودة وسلامة الغذاء، إضافة إلى التأكيد على التزامها بتطبيق الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية بداية من 1 نوفمبر المقبل، وفقا للقرار الوزاري الصادر مؤخراً.

وتم الانتهاء خلال هذا الأسبوع من إعادة تقييم المنشآت الفندقية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر وفقا لمعايير التصنيف الجديدة «Hospitality Criteria Hc»، وجاري العمل على إعادة تقييم باقي المنشآت الفندقية العاملة حالياً على مستوى الجمهورية.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بالقرار الوزاري الصادر مؤخراً، والذي سيتم العمل به أيضا بداية من 1 نوفمبر، والخاص بتنظيم عمل الرحلات الاختيارية لجميع فئات السائحين، سواء القادمين من خلال الشركات السياحية أو بصورة منفردة.