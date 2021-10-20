«السياحة» تستعرض آليات مواجهة كورونا بمصر في المنتدى العربي النمساوي

شاركت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، افتراضياً، في الجلسة الخاصة بالسياحة في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي في نسخته الثانية عشر، والذي نظمته السفارة المصرية في النمسا اليوم، بالتعاون مع غرفة التجارة العربية النمساوية، واتحاد الغرف العربية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصري، وذلك تحت عنوان «التطور الاقتصادي وفرص الاستثمار في مصر».

وجاءت هذه المشاركة عقب عرض الكلمة المصورة المسجلة للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في المنتدى، والتي ألقى الضوء خلالها على تطور قطاع السياحة والآثار في مصر.

مواجهة تداعيات كورونا على السياحة

واستعرضت غادة شلبي، خلال كلمتها بالمؤتمر، الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا واستئناف السياحة الوافدة إلى مصر، وتشمل تعقيم المنشآت الفندقية والمواقع الأثرية والمتاحف بالتنسيق مع وزارة الصحة وغرفة المنشآت الفندقية، واستحداث شهادة السلامة الصحية للسماح للمنشآت الفندقية والسياحية بالتشغيل، إلى جانب الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بقطاع السياحة.

وأشارت نائب الوزير إلى أنه وفقاً لهذه الضوابط يتحمل الفندق إقامة كاملة للسائح المصاب ومرافقيه حتى إتمام علاجه بمعرفة وزارة الصحة، مع قيام وزارة الصحة بعلاج السائحين مجاناً، وتقديم خدمة تحليل Antigen and PCR لهم بسعر منخفض، كما استعرضت الاشتراطات والضوابط المطلوبة لدخول السائحين مصر.

تطعيم العاملين بقطاع السياحة بلقاحات كورونا

وتحدثت «شلبي» عن الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي بالمحافظات السياحية ومعظم المواطنين بها، لافتة إلى أنه جار استكمال تطعيم المواطنين بباقي المحافظات.

كما استعرضت المبادرات والحوافز التشجيعية التي تقدمها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي خلال الأزمة، وكذلك لدفع الحركة السياحية الوافدة الي مصر منها تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية والسماح بالحصول عليها إلكترونيا لـ74 جنسية.

وتناولت نائب الوزير الخدمات السياحية المقدمة إلكترونيا لخدمة السائح، مثل خدمة الرسائل النصية فور الوصول للترحيب بالسائحين، وتعريفهم برقم الخط الساخن للوزارة لاستقبال طلباتهم واستفساراتهم أو شكواهم.

وأشارت أيضا إلى المقومات السياحية المتنوعة التي تمتلكها مصر، لافتة إلى قرب المقصد السياحي المصري من النمسا، ما يجعلها مقصدا سياحيا متميزا للسائحين من السوق النمساوي.

ويشارك في هذا المنتدى ما يقرب من 400 شركة ومؤسسة اقتصادية وشركات نمساوية وجهات معنية بالتعاون مع مصر، ويشمل المنتدى عدداً من الجلسات الافتراضية حول السياحة المصرية، والتطورات الاقتصادية، وفرص الاستثمار، والسكك الحديدية والنقل، وأفق التعاون المشتركة.