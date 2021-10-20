«شعبة السياحة»: تشغيل عبارة «شرم الشيخ - الغردقة» يختصر 6 ساعات سفر

طالب العديد من العاملين بالقطاع السياحي بإعادة ربط مدينتي شرم الشيخ والغردقة بحريا، باعتبارهما أهم المدن السياحية في مصر والعالم، وهو الأمر الذي سيسهم في تمكين السائح في شرم الشيخ من الانتقال للغردقة ومدن الصعيد السياحية عبر البحر، وهي رحلة تمتاز باختصار المسافة وتعتبر رحلة بحرية في المقام الأول.

الخط الملاحي «شرم الشيخ - الغردقة»

ويختصر الخط الملاحي «الغردقة - شرم الشيخ» السفر بين المدينتين إلى 90 دقيقة بدلا من 6 ساعات بريًا، ويعد أحد عوامل الجذب السياحي، ويسهم في زيادة أعداد الليالي السياحية بالغردقة وشرم الشيخ، خاصة أن هناك العديد من السائحين بشرم الشيخ يرغبون في زيارة الغردقة والعكس.

عبارة «شرم الشيخ -الغردقة» تنعش الاقتصاد

وقال أحمد الشيخ رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء لـ«الوطن»، لابد من إعادة النظر في تشغيل العبارة التي تربط بين شرم الشيخ والغردقة، خاصة أن تشغيل العبارة بين أهم مدينتين سياحيتين يعتبر ضرورة ملحة لعدة أسباب أهمها تسهيل زيارة السائحين من مدينة شرم الشيخ للأماكن الأثرية بالأقصر وزيادة الحركة التجارية والسياحية بما يعود بالنفع على القطاع السياحي والمجتمع والاقتصاد المصري.

واقترح «الشيخ»، إن تتبنى الدولة حل مشكلة تشغيل العبارة التي تسهل حركة السياحة والسفر للغردقة ومحافظات الصعيد من شرم الشيخ وإلى شرم الشيخ، والتي تختصر الطريق بين شرم والغردقة في وقت لا يزيد عن ساعتين بدلا من السفر المرهق بالأتوبيس، إضافة وضع ميزانية لهذا المشروع الاستراتيجي العملاق.

فوائد مشروع الخط الملاحي «شرم - الغردقة»

1 تسهم العبارة في تسهيل تنقل السائحين من شرم الشيخ للغردقة ومرسى علم والجونة والأقصر، إلى جانب تمكين وتسهيل زيارة السائحين من مدينة الغردقة لشرم الشيخ وسانت كاترين ودهب وطابا، وإضافة رحلات مدينة البتراء الأثرية في الأردن، كما تساهم العبارة في نقل العمالة والسيارات والبضائع.

وتلبي العبارة كافة احتياجات هذا الخط البحري الذي سيسهم في ربط المدينتين السياحيتين الأشهر في مصر، من خلال إتاحة التذاكر في مكاتب القناة للتوكيلات الملاحية الوكيل السياحي للجسر العربي والمكاتب السياحية المعتمدة بوزارة السياحة.

وتتمتع العبارة «كوين نفرتيتي» بالسرعة والإتزان وفخامة صالاتها وعراقة صناعتها وجودتها للعمل على هذا الخط، وتستطيع العبارة نقل 580 راكبًا و130 سيارة و6 أتوبيسات في الرحلة الواحدة، كما تسع العبارة لـ130 سيارة، و6 باصات، وتضم 580 كرسيًا لتسع 580 راكبًا.