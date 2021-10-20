وزير السياحة يتابع أعمال التطوير بـ30 موقعًا أثريًا

تابع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، مع أعضاء لجنة الإشراف على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية بعدد من المتاحف والمواقع الأثرية والبالغ عددها 30 موقعًا ومتحفًا بمختلف أنحاء الجمهورية.

وبدأ الاجتماع بعرض تقديمي لأحد كبري المكاتب الاستشارية المصرية، استعرضت خلاله التصميمات والمواصفات الخاصة بالمقاعد والمظلات وأكشاك الاستقبال الخاصة بالمواقع الأثرية، والتي من المقرر أن يتم توحيد تصميماتها بمختلف المواقع الأثرية، باستخدام تصميمات بسيطة مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة للحفاظ علي هوية المواقع الأثرية.

كما تناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لأعمال التطوير بالمواقع الأثرية الموجودة بمحافظتي الأقصر وأسوان ومنطقة أهرامات الجيزة الأثرية، حيث يتم تجهيز منطقة انتظار السيارات والحافلات السياحية بأبو سمبل وتزويد الموقع بعدد من المقاعد والمظلات، وذلك في ضوء الاستعدادات النهائية الخاصة باحتفالية تعامد الشمس على أبو سمبل.

أعمال التطوير بالأقصر

وتطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة ما يتم إنجازه من أعمال التطوير بمحافظة الأقصر في ضوء الاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة، وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد لها، وتم الانتهاء من تصميم اللوحات الإرشادية تمهيدا لوضعها بمختلف المواقع الأثرية بالمحافظة، كما تتضمن الأعمال كذلك تطوير دورات المياه، بالإضافة إلى الاستعدادات الخاصة بإعداد كتيب يستعرض تاريخ الأقصر والمواقع الأثرية بها لتوزيعه بمراكز الزوار الموجودة بالمواقع الأثرية، فضلا عن التعاون مع المحافظة في إعداد خرائط بالميادين العامة بالمحافظة والشوارع الرئيسية موضح عليها كافة الأماكن المفتوحة للزيارة بمحافظة الأقصر.

تشغيل الخدمات في منطقة الأهرامات الأثرية

وتناول الاجتماع مستجدات تشغيل الخدمات في منطقة الأهرامات الأثرية، فضلا عن مناقشة الموقف التنفيذي للخدمات في الأماكن التي يتم افتتاحها قريبا وعلى رأسها قصر محمد على بشبرا وشجرة مريم.

وفيما يتعلق المتاحف، تناول الاجتماع آخر ما تم إنجازه من مطويات إلكترونية للمتاحف، والمقرر افتتاحها في الفترة المقبلة على غرار ما تم بمتحف المركبات الملكية ومتحفي المطار صالة 2 و3 عند افتتاحهما، وهو النهج الذي اتبعته الوزارة مؤخرا بهدف الحفاظ على البيئة والتقليل من استخدام الورق.