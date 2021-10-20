مجلة السياحة بجامعة مطروح تحصد تصنيفا متقدما من الأعلى للجامعات

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، أن المجلة العلمية للسياحة والضيافة والتراث «JTHH»، التي تصدرها كلية السياحة والفنادق بالجامعة حصلت علي تقييم 7، من المجلس الأعلى للجامعات المصري، وهو التقييم الأعلى بين المجلات المحلية.

اهتمام جامعة مطروح بالمجلات العلمية

وهنأ رئيس جامعة مطروح، في بيان صحفي، اليوم، الدكتورة لمياء مصطفى القائم بتسيير أعمال عميد كلية السياحة والفنادق، وجميع الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس على مجهودهم المشرف وجميل صنعهم، مؤكدًا زيادة اهتمام الجامعة بالمجلات العلمية في شتى المجالات، بهدف المساهمة في رفع ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية، بالإضافة لتسهيل إجراءات النشر الدولي للباحثين.

مجلة جامعة مطروح العلمية بـ3 لغات

وأضاف رئيس جامعة مطروح أن المجلة العلمية للسياحة والضيافة والتراث بجامعة مطروح هي مجلة إلکترونية تصدر مرتين سنويًا، وتنشر أبحاثا محکمة في مجال السياحة والضيافة والتراث والإرشاد السياحي، وتقبل الأبحاث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتنشر الموضوعات التي لها علاقة بقضايا معاصرة تؤثر على السياحة والضيافة و التراث https://sjs.journals.ekb.eg/journal/about.

وتهتم جامعة مطروح بالمجلات العلمية في جميع الكليات على مستوى الجامعة والبالغ عددها 11 كلية، بما يساهم في نشر أبحاث جميع الطلبة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، في مختلف المجالات، وهي منارة علمية ثقافية، تخرج من أرض محافظة مطروح وتنتشر على المنصات الإلكترونية، ما يعكس الدعم الكامل من إدارة الجامعة للمجلات العلمية، والاهتمام المستمر في تطويرها.