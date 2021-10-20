سقوط عاطلين بمخدر الهيروين وسلاح في الإسماعيلية

ألقت مباحث الإسماعيلية القبض على عاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين، في حملتين مختلفتين على طريق القنطرة وطريق الإسماعلية بورسعيد الزراعي.

القبض على أحدهما بهيروين وبندقية خرطوش

وكان اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتردد اثنين من العناصر الخطرة، أحدهما ينتمي لإحدى القبائل البدوية على بعض الاماكن الصحراوية، لترويج مخدر الهيروين على عملائهما.

وتمكنت حملة مكبرة من استهداف «عبد الرازق. س. م» في العقد الخامس من العمر وضبطت الشرطة بحوزته سلاحا ناريا «بندقية خرطوش» وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغا ماليا ضخما من حصيلة البيع.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار وحيازته للسلاح الناري للدفاع عن نفسه وتجارته فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

استهداف المتهم الثاني علي طريق بورسعيد

واستهدف ضباط مباحث الإسماعيلية المتهم الثاني بخداعه وطلب شراء كمية من مخدر الهيروين في إحدى المناطق التي اعتاد المتهم ترويج مخدره بها.

ومع وصول المتهم فاجأ ضباط الشرطة المتهم وألقت الحملة القبض عليه وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بغرض الاتجار وأرشد عن مكان اخفائه لباقي المواد المخدرة.

وأشارت تحريات ضباط المباحث الجنائية إلى ان المتهم ويدعي عبد الله.م.ص 26 سنة سبق اتهامه في عدد من القضايا بينها حيازة مواد مخدرة والاخري تعاطي للمواد المخدرة.

وأكدت المصادر ان المتهم سلك طريق الاتجار بعد تعاطيه لمخدر الهيروين خلال الفترة الماضية وبدأ في العمل علي ترويجها قرب محور 30 يونيو والطرق الصحراوية القريبة من طريق بورسعيد القاهرة الصحراوي.