ضبط عاطل أثناء تهريب شحنة «بانجو» من الإسماعيلية للشرقية

ألقت مباحث الإسماعيلية القبض على عاطل، بحوزته كمية كبيرة من مخدر «البانجو»، أثناء محاولته تهريبها من محافظة الإسماعيلية إلى محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، حيث تم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات المتبعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات إلى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، من اللواء طلعت عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، تفيد تردد أحد العناصر الإجرامية على محافظة الإسماعيلية، وتهريبه مخدر «البانجو» بكميات كبيرة، لبيعها في محافظة الشرقية.

التحريات: المتهم يجلب البانجو من القنطرة شرق

وبتكثيف التحريات حول المتهم توصل ضباط البحث الجنائي إلى تواصله مع أحد العناصر الاجرامية شرق قناة السويس، لتسهيل تهريب المواد المخدرة له، ويتخذ أحد المخازن في منطقة حدودية بين الإسماعيلية والشرقية، وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبإعداد فريق بحث، بإشراف العميد محمد الطنيخي، رئيس مباحث الإسماعيلية، توصل الضباط إلى ان المتهم تسلم كمية كبيرة من مخدر «البانجو»، ونجحت المأمورية في ضبطه وبحوزته المواد المخدرة، قبل تهريبها إلى الشرقية.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم ويُدعى «هشام س. م.»، 28 سنة، اعتاد تخزين المواد المخدرة داخل مخزن خاص به قرب منزله، واستخراج كميات محددة وتوزيعها على صغار التجار.

حملات مكثفة على تجار المواد المخدرة

وتكثف المباحث الجنائية في الإسماعيلية، خلال الفترة الحالية، من متابعتها للعناصر الاجرامية المروجة للمواد المخدرة، وكذلك متابعة نشاط العناصر حديثة الخروج من السجن.

وتمكنت عدة حملات، بالتعاون مع قسم مكافحة المخدرات، من ضبط عدد من العناصر الإجرامية، وبحوزتهم كميات كبيرة وصلت إلى نصف طن من مخدر «البانجو»، وعشرات الكيلوجرامات من مخدر «الهيروين» الخام.