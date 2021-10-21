محافظ بورسعيد يشهد ندوة «أكتوبر 73 ملحمة في عشق الوطن»

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس الأربعاء، الندوة التثقيفية «أكتوبر 73 ملحمة في عشق الوطن»، التي نظمتها مبادرة «بالشباب نقدر»، برئاسة سماح الجوهري، المنسق العام للمبادرة في المحافظة، وذلك بقاعة فايزة أبوالنجا في ديوان عام المحافظة، بحضور البطل اللواء أيمن حب الدين، قائد الكتيبة 418 دفاع جوي في حرب أكتوبر.

عرض فيديو إنجازات بورسعيد خلال الاحتفالية

وتضمنت الاحتفالية عرض فيديو عن الإنجازات التي شهدتها بورسعيد في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وآخر عن حديث مجموعة من تلاميذ المدارس والأطفال عن انتصارات حرب أكتوبر.

وقدمت فرقة الفنان عمرو عجمي، عرض استعراضي عن حرب أكتوبر وأعضائها، وارتدى خلاله أعضاء الفرقة تيشرتات مزينة بأعلام مصر، فضلا عن عرض لجانب من بطولة وقصة حياة البطل اللواء أيمن حب الدين.

«حب الدين» يسترجع بطولات الكتيبة ضد غارات العدو الجوية على بورسعيد

وتحدث اللواء أيمن حب الدين، قائد الكتيبة 418 دفاع جوي في حرب أكتوبر، عن بطولات الكتيبة في التصدي لغارات العدو الجوية على بورسعيد، وبطولات الجيش المصري خلال الحرب، فضلًا عن الدعم الشعبي للجيش خلال المعركة، وأهمية الحرب في استرداد الأرض المصرية.

يذكر أن محافظة بورسعيد، قد حصدت أمس عددا من جوائز مسابقة التميز الحكومي، وأوضحت خلال بيان نشرته على صفحتها أن حي الشرق فاز بالمركز الثاني في مسابقة أفضل الأحياء.

وفي فئة مكاتب التموين فاز مركز خدمة المواطنين بمحافظة بورسعيد بالمركز الأول، وحي المناخ النموذجي بالمركز الثالث.