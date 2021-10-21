سمية الخشاب تتصدر تريند «تويتر» بعد فوز مانشستر يونايتد: «سولشاير فلت»

تصدرت الفنانة سمية الخشاب، تريند موقع «تويتر»، بعد مطالبتها بإقالة أولي جونار سولشاير، مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفقا لما أعلنته في بث مباشر مع «الوطن»، أمس الأول الثلاثاء.

وتداول رواد موقع «تويتر» تصريحات سمية الخشاب على نطاق واسع، بعد فوز مانشستر يونايتد على فريق أتلانتا الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، أمس الأربعاء، في إطار الجولة الثالثة بدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلق أحد رواد الموقع على نتيجة المباراة، قائلا: «رونالدو أنقذ رأس سولشاير من سمية الخشاب»، فيما كتب آخر: «نعم لمدام سمية الخشاب مدربة لمانشستر يونايتد».

وكانت سمية الخشاب قد أبدت استيائها من طريقة تعامل سولشاير مع كرستيانو رونالدو، مؤكدة في تصريحاتها لـ«الوطن»، خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية بموقع «فيس بوك»، أنه لا يقدر قيمة هذا اللاعب العالمي الذي يستحق أن يكون قائدا للفريق، بحسب قولها، مؤكدة: «يا أنا يا سولشاير وأنا أتوقع رحيله في أقرب وقت».

ووجهت سمية الخشاب رسالة شكر لرونالدو بعد إحرازه هدف الفوز لفريقه، أمس، علي الفريق الإيطالي؛ إذ غردت عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، قائلة: «شكرا يا رونالدو على الجول الجميل، بجد أحلي هدية عيد ميلاد، ويا سولشاير أنت فلت من تحت إيدي المرة دي على الله تخيب تاني».