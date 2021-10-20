عيد ميلاد سمية الخشاب.. أهم المحطات من عالم البنوك إلى أضواء الفن

تحتفل اليوم الفنانة سمية الخشاب بعيد مولدها الـ55، حيث وُلدت في مدينة الإسكندرية في 20 أكتوبر عام 1966، وتخرجت في كلية التجارة جامعة الإسكندرية عام 1997، ورغم عملها في مجال البنوك المرتبط بدراستها إلا أنها تركته من أجل احتراف العمل الفني.

بداية مشوار سمية الخشاب الفني

بدأت سمية الخشاب حياتها الفنية من خلال بعد الأدوار الصغيرة مع كبار النجوم، حيث شاركت في مسلسلات منها «الحساب» مع الفنان الكبير صلاح السعدني، و«اللعب في المضمون» بطولة الفنان يوسف شعبان، ولكن مشاركتها في مسلسل «عائلة الحاج متولي» مع الفنان الراحل نور الشريف كان نقلة في حياتها الفنية وطريقها إلى عالم النجومية.

أبرز أعمال سمية الخشاب

ومن بعد هذه الأعمال توالت مشاركة سمية الخشاب في كثير من الأعمال السينمائية والدرامية، فشاركت في «ريا وسكينة»، و«الريس عمر حرب»، و«خيانة مشروعة»، و«حين ميسرة»، و«الحقيقة والسراب»، و«يا أنا يا أنتي»، و«موسى».

سمية الخشاب: رونالدو لاعب تقيل

تعد سمية الخشاب واحدة من أكثر الفنانات تفاعلًا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة حسابها على «تويتر»، كما تتحدث معظم الوقت عن حبها للاعب العالمي كريستيانو رونالدو، وفي تصريح سابق لـ«الوطن» قالت إن كريستيانو «لاعب تقيل» ولا يمكن تكراره مرة أخرى، مهاجمة «سولشاير» مدرب فريق مانشستر يونايتد بسبب اضطهاده للاعبها المفضل في كثير من المباريات، وعدم تقديره لموهبته الكبيرة، على حد تعبيرها.

آخر أعمال سمية الخشاب

يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب مشاركتها في مسلسل «موسى» الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2020، بجوار كل من محمد رمضان، ورياض الخولي، وعبير صبري، وسيد رجب، وتارا عماد، وصبري فواز، وهبة مجدي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن ومن إخراج محمد سلامة.