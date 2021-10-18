سمية الخشاب للمصورين: عايزة صور مختلفة.. وإطلالة غريبة لحسن أبو الروس

ظهرت الفنانة سمية الخشاب بإطلالة مثيرة بفستان بمبي اللون مكشوف على الريد كاربت أثناء حضورها عرض فيلم قمر 14، وظلت ما يقرب من 3 دقائق تلتقط الصور التذكارية بواسطة مصوري المهرجان حيث طلبت منهم تنوع الصور واختلافها عن الأيام الماضية.

وحضر الفنان حسن أبو الروس، الفيلم المصري «قمر 14»، الذي يُعرض حاليًا ضمن فاعليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، إذ أنه يُداوم على حضور أغلب الفاعليات الخاصة بالعروض المصرية ومُساندة زملائه الفنانين.

إطلالة حسن أبو الروس في عرض فيلم «قمر 14»

وظهر حسن أبو الروس، مُرتديًا بدلة سوداء، ونظارة سوداء، وحذاء أبيض في أسود، مع طاقية ذات اللون الأحمر، في إطلالة تُشبه مستر إكس.

ودخل الفنان حسن أبو الروس، على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة، وظل يفتعل حركات بهلوانية، وقام بغناء جزء من أغنية «فلتت مني»، دون الفنانة دينا الشربني، حيث ترددت أقاويل خلال الساعات القليلة الماضية بوجود خلافات قوية بينهما.

كما حرصت الراقصة بدرة، على حضور عرض فيلم قمر 14، حيث دخلت مع نهاية الريد كاربت، دون أن يتم تقديمها مثل باقي الفنانين.

كما خطفت الفنانة جورجينا طواف، الأنظار خلال عرض فيلم قمر 14، خلال ظهورها على السجادة الحمراء، التي خصصت لنجوم الفيلم، الذي يعرض حاليًا ضمن فعاليات مهرجان الجونة، وظهرت جورجينا بإطلالة سوداء اللون مكشوفة.

يذكر أنّ فيلم «قمر 14» تدور أحداثه في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص حب تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، غادة عادل، خالد أنور، أحمد مالك وميار الغيطي، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.