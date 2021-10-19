سمية الخشاب: رونالدو «لاعب تقيل» ولو أتمرن على التمثيل هينجح

أشادت الفنانة سمية الخشاب بفكرة فيلم «قمر 14»، الذي عُرض أمس ضمن فاعليات مهرجان الجونة السينمائي 2021 في دورته الخامسة، وقالت في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «فكرة الفيلم جديدة وعجبتني جدا، تقريبا أول مرة حد يتكلم عنها في أفلام عربية، وهو عبارة عن أكثر من قصة، وبيتكلم عن تأثير القمر الكامل على تصرفاتهم، وعلى الأحداث التي تحدث لهم».

وأشارت إلى أن القمر وهو كامل تكون له جاذبية كبيرة على السوائل الموجودة على الأرض، لذلك في دول أوروبا عند حدوث جريمة وقت ما يكون القمر كاملا، فتكون العقوبة مخففة بسبب تأثيره، على تعبيرها.

سمية الخشاب تهاجم سولشاير بسبب رونالدو

وفي سياق آخر، تحدثت سمية الخشاب عن اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو، وقالت إنه لاعب ثقيل ورقم واحد في العالم، بالإضافة إلى أنه حالة خاصة لا يمكن تكرارها مرة أخرى، كما هاجمت مدرب فريق مانشستر يونايتد «سولشاير»، وقالت: «سولشاير إي اللي بيعمله مع رونالدو دا، بيتعامل معاه كأنه لاعب عادي، وبيضطهده في مباريات كتيرة، لازم يفهم حجم اللاعب اللي عنده».

الخشاب: لو أنا مدربة رونالدو هقدره

وعند سؤالها «لو أنت مدربة رونالدو هتتعاملي معاه إزاي»، ردت قائلة: «هتعامل معاه بمكانته ولازم أقدره، كمدرب لازم أعرف قيمة اللاعب اللي معايا وأقدرها كويس وأحطه في الوقت الصح».

الخشاب: رونالدو يمتلك حضورا وشكلا جيدا للتمثيل

وأضافت أن رونالدو إذا تمرن جيدًا على التمثيل سوف ينجح، لأنه يمتلك حضورا وشكلا جيدا، كما أن لون بشرته قريب من اللون الشرقي، قائلة: «فلو بيحب يمثل ومعاه مخرج شاطر يعرف يشكله هيطلع منه حاجة كويسة».

كما تطرقت الخشاب للحديث عن فترة فيروس كورونا والعزل المنزلي: وقالت: «في فترة الكورونا كان عندي فرصة أخد كورسات كتير أونلاين وأتعلم حاجات كتير خاصة بعلم الطاقة والتنمية البشرية، واللغات، وساعدتني تلك الأشياء على تغيير شخصيتي، كما أثرت عليا بالإيجاب».