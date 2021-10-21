أول رد فعل من محمد رمضان عقب إطلاق برومو «مستر زيرو»: سلامي للفيشاوي

في أول رد فعل من محمد رمضان، عقب إطلاق برومو أغنية «مستر زيرو»، أو «Mr 0» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، والتي شغلت رواد السوشيال ميديا مواقع التواصل الإجتماعي، هنأ الفنان، صناع العمل، قائلا: «سلامي للفيشاوي وثقة في الله تكونوا في المركز الثاني بعدي».

وكانت أغنية «مستر زيرو»، قد أحدثت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، طوال الساعات الماضية، خاصة لتزامن الإعلان عنها عقب صلح النجمين محمد رمضان، صاحب أغنية «نمبر 1»، وأحمد الفيشاوي، مؤدي «نمبر 2».

ويكشف برومو «مستر زيرو»، أن الأغنية بصوت طفل موهب يردد مع موسيقى الراب: «أنا مستر زيرو.. أنا صفر على اليمين»، وربما يكون بذلك أصغر «رابر عربي»، وهي كلمات محمد إبراهيم وتوزيع جي فايز، ولحن «مستر زيرر»، الذي رفض الإفصاح عن شخصيته، وسجلت الأغنية داخل onetake- studio، من إنتاج مقام ميوزيك.

كما يأتي بوستر أغنية «مستر زيرو» في ظاهره يعبر عن أغنية تسخر من كل الأرقام، وأشهرها «نمبر 1»، و«نمبر 2»، اللتان أطاح بهما «مستر زيرو» وتربع على عرش البطولة.

ومن المقرر الكشف عن مطرب الأغنية في أقل من أسبوع، عقب الانتهاء من تصويرها، وتزامنا مع إطلاق الكليب.