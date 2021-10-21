إغلاق شارع الهرم بسبب أعمال المترو.. تعرف على التحويلات المرورية

أعلن المكتب الإعلامي لمحافظة الجيزة عن إغلاق كلي لشارع الهرم، وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط، ابتداء من صباح اليوم الخميس، وحتى انتهاء الأعمال لتنفيذ أعمال الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

مترو الأنفاق بشارع الأهرام

وأعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الانفاق بشارع الأهرام، للهيئة القومية للأنفاق، لتنفيذ المشروع؛ ستسلم الشركة موقع أعمال محطة مترو المريوطية كمرحلة أولى تحديدا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية ضمن تسليم 6 محطات مترو أنفاق بالخط الرابع بالشارع؛ إذ يبلغ طول موقع أعمال المحطة مايقرب من 370م وبعرض ما يقرب من 18 مترا.

وأوضحت المحافظة عبر الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لها، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط، ابتداء من الساعة 12 صباح اليوم الخميس، وحتى انتهاء الأعمال.

التحويلات المرورية

في سياق متصل، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء أحياء الهرم والطالبية ومديرية الطرق، بالمتابعة الميدانية وإزالة أي معوقات لتسهيل الأعمال على الشركة المنفذة، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة جهزت التحويلات المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين وحركة المركبات، وهي كالآتي:

التحويلة الأولى: حركة المركبات القادمة من ميداني الرماية والنصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام، تسير يمينا إجباريا اتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور، ثم العودة لطريق المنصورية مره أخرى.

- السير يمينا اتجاه محور أنور السادات «ترسا سابقا»، واستكمال السير اتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحـور ترسا من فتحة الدوران الكائنة بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث، والعوده بشارع ترسا، ثم الدخول يمينا اتجاه شارع نعمة الله، وصولا حتى شارع الأهرام.

التحويلة الأخرى: حركة المركبات القادمة من محور اللبيني، والشوارع الفرعية كافة القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية، والتي تبلغ طولها ما يقرب من 900 م، تسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي موقع محطة المريوطية بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية.

- ثم الدخول يمينا إجباريا اتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة دوران أعلى ترعة المريوطية والدوران والعودة لطريق المريوطية مره أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الاهرام عن طريق شارع نعمة الله.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما ستعين الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل، لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.