«الداخلية» تعلن إغلاق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لإجراء أعمال صيانة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة بكوبري الجيزة المعدني، الذي يستلزم إغلاق جزئي له لمدة 3 أيام.

أعمال صيانة ورفع كفاءة الأيبوكسي

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستعين الخدمات المرورية اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة طبقة الأيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، وأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري، استعدادا لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.

وأوضحت الوزارة، أن إجراء عمليات الصيانة للكوبري استلزم غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلى، بواقع غلق حارة مرورية فقط، وذلك لمدة 3 أيام، ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم اليوم الخميس، حتى الساعة 5 صباح يوم السبت المقبل، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل على أن تتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال، دون تعطيل حركة المرور.

وأكدت الداخلية أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وكانت محافظة الجيزة قد أعلنت عن تنفيذ أعمال رفع كفاءة الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات، والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة «كمرحلة أولى»؛ وذلك من أجل تحقيق السيولة المرورية اللازمة لحركة المواطنين.