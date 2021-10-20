غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل لمدة 3 أيام لأعمال الصيانة

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال رفع كفاءة الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة «كمرحلة أولى»؛ لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل

وأشارت محافظة الجيزة في بيان لها إلى أن الأمر سيستلزم إجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل المشار إليه، بالتبادل وذلك لمدة «3» أيـام فقط ابتداء مـن الساعة 12 صـباح يوم الخميس الموافـق 2021/10/21 حتـى الســاعة 5 صباحًا يوم السبت الموافق 2021/10/23 على أن تكون الأعمال على مدار الـ«24» ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

محافظ الجيزة يوجه بمتابعة الأعمال

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء شمال الجيزة والوراق ومديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات للانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

وتؤكد محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذه قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.