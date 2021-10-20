غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل لمدة 3 أيام لأعمال الصيانة
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الوطن
10:50 م | الأربعاء 20 أكتوبر 2021
المرور
أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال رفع كفاءة الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة «كمرحلة أولى»؛ لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.
غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل
وأشارت محافظة الجيزة في بيان لها إلى أن الأمر سيستلزم إجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل المشار إليه، بالتبادل وذلك لمدة «3» أيـام فقط ابتداء مـن الساعة 12 صـباح يوم الخميس الموافـق 2021/10/21 حتـى الســاعة 5 صباحًا يوم السبت الموافق 2021/10/23 على أن تكون الأعمال على مدار الـ«24» ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.
محافظ الجيزة يوجه بمتابعة الأعمال
ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء شمال الجيزة والوراق ومديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات للانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها.
وتؤكد محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذه قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.