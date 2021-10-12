تعرف على الحركة المرورية في القاهرة والجيزة.. ابعد عن شارع الهرم

شهدت عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات القليلة الماضية، هطول أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد، مما أثرت نسبيًا على حركة السيارات بالطرق المختلفة، نتيجة استقرار المياه في بعض الشوارع.

ورصدت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة الكبرى، حركة السيارات في صباح اليوم، حيث شهدت تباطؤ بالطرق الدائرية ومحاور القاهرة والجيزة، بجانب كثافات مرورية متحركة بالتزامن مع دخول طلاب المدارس والجامعات، وأيضًا الموظفين والعمال أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية.

تقدم «الوطن» لقرائها، حركة المركبات على مدار اليوم بالكامل، والأماكن التي تشهد كثافات مرورية، والطرق البديلة كالآتي:

الكثافات المرورية في الجيزة

شهد محور صفط اللبن المتجه من الدائري إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة وأيضًا كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، كما ظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة.

وشهدت كثافات بمحور عرابي المتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.

كثافات مرورية مرتفعة بشارع الهرم

أما شارع الهرم، فشهد كثافات مرتفعة بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية حتى كوبري الجيزة وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة.

بالإضافة إلى كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الجامعة.

كثافات أعلى كوبري أكتوبر

كما ظهرت كثافات مرورية بكوبري أكتوبر وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

كثافات مرورية بالقاهرة

شهد نفق الأزهر تباطؤ في حركة المرور، وظهرت كثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولًا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولًا إلى أحمد سعيد.

وشهد الكورنيش من المعادي كثافات وصولًا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولًا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي ورابعة العدوية.