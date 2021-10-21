مرور الجيزة يكشف عن خدمات مرورية لتيسير الحركة بعد إغلاق شارع الهرم

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنا مع تنفيذ أعمال محطة مترو المريوطية مرحلة أولى، ضمن محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام، ما يستلزم غلق كلي له، وذلك بتقاطعة مع محور المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة، ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الخميس، حتى انتهاء الأعمال.

التحويلات المرورية

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه ستنفذ التحويلات المرورية التالية:

التحويلة الأولى: حركة المركبات القادمة من ميداني الرماية والنصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام، تسير يمينا إجباريا اتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور، ثم العودة لطريق المنصورية مره أخرى.

- السير يمينا اتجاه محور أنور السادات «ترسا سابقا»، واستكمال السير اتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحـور ترسا من فتحة الدوران الكائنة بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث، والعوده بشارع ترسا، ثم الدخول يمينا اتجاه شارع نعمة الله، وصولا حتى شارع الأهرام.

التحويلة الأخرى: حركة المركبات القادمة من محور اللبيني، والشوارع الفرعية كافة القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية، والتي تبلغ طولها ما يقرب من 900 م، تسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي موقع محطة المريوطية بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية.

- ثم الدخول يمينا إجباريا اتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة دوران أعلى ترعة المريوطية والدوران والعودة لطريق المريوطية مره أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الأهرام عن طريق شارع نعمة الله.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.