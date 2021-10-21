تنسيقية شباب الأحزاب تطور لجانها النوعية إلى منتديات موسعة

قررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تطوير اللجان النوعية اتساقًا مع الاستراتيجية الجديدة التي تحذوها، تعزيزا لقدرة الكيان على استيعاب الزيادة العددية مع كل توسعة، وتحويلها الي منتديات تتيح للأعضاء مزيدا من حرية التنقل بين الموضوعات دون قيود الملف الواحد أو التخصص.

فلسفة المنتدى

وتقوم فلسفة المنتدى على إطلاق الدعوة للعمل على ملف بعينه، وعلى خلفية هذه الدعوة يتقدم الراغبون في المشاركة حسب المسار المحدد، أشكال التناول.

وسيكون لكل منتدى فريق عمل ثابت لتسيير أعماله ومهامه، ولتنسيق المجموعات التي سوف تنضم للعمل في الموضوعات التي يطلقها المنتدى، وضبط إيقاع الالتزام بالخطة الزمنية المقررة لكل فعالية.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها، التي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.