«المالية» تكشف موعد صرف مرتبات أكتوبر 2021.. 33 جهة في اليوم الأول

انتهت وزارة المالية من إجراءات صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، خلال الساعات الماضية، بحسب ما صرحت به مصادر لـ«الوطن»، حيث قالت إن الوزارة حرصت على الانتهاء مبكرا من إجراءات صرف مرتبات أكتوبر 2021، مراعاة لعطلة البنوك اليوم الخميس بمناسبة إجازة المولد النبوي الشريف، والتي تأتي سابقة لعطلتين أسبوعيتين أخرتين في القطاع المصرفي هما الجمعة والسبت، لتبدأ عملية صرف مرتبات أكتوبر 2021 اعتبارا من يوم الأحد القادم ولمدة 3 أيام.

ووزعت الوزارة، بحسب المصادر، عملية صرف مرتبات أكتوبر 2021 على 3 أيام، وفق كتاب دوري أصدرته الشهر الماضي، بمواعيد صرف مرتبات العاملين في الدولة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021، حيث من المقرر أن تنتهي عملية صرف مرتبات أكتوبر 2021 الأربعاء المقبل، على أن يُحدد يومي 27 و28 لصرف مرتبات المتخلفين عن الصرف في مواعيدهم المحددة سلفا.

33 وزارة وجهة حكومية تبدأ صرف مرتبات أكتوبر 2021 الأحد

المصادر أضافت أن عملية صرف مرتبات أكتوبر 2021 تبدأ في 33 وزارة وجهة حكومية في مقدمتهم وزارات الصحة والسكان والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والثقافة والداخلية والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية والطيران المدني والسياحة والبترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى هيئات الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهار المركزي للتعبئة والإحصاء والتنظيم والإدارة ومجلس الأمن القومي والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأخيرا مجلس النواب.

20 هيئة حكومية ووزارة تصرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 الإثنين

وأوضحت المصادر، أن جدول صرف مرتبات أكتوبر 2021 في اليوم التالي لعملية الصرف، يتضمن 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية، وتبدأ الإثنين 25 أكتوبر، وفي مقدمتهم وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والتعليم العالي والتنمية المحلية والعدل والهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة والتخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى عدد كبير من الهيئات أبرزهم النيابة العامة والرقابة الإدارية وقضايا الدولة ومجلس الدولة والرقابة المالية والمحكمة الدستورية، بينما يصرف موظفو الوزارات الباقية المرتبات يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.