صرف مرتبات أكتوبر للموظفين بـ33 وزارة الأحد المقبل

تستعد وزارة المالية لبدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بالدولة بداية من الأحد المقبل 24 أكتوبر الجاري.

ووفقاً لكتاب دوري أصدرته وزارة المالية الشهر الماضي، وزعت الوزارة مواعيد صرف مرتبات الموظفين بالدولة على مدار 4 أيام تبدأ من الأحد 24 أكتوبر على أن تنتهي 29 من الشهر ذاته.

عمال 33 وزارة وهيئة حكومية يصرفون 24 أكتوبر

وحددت «المالية» الأحد المقبل كموعد لصرف مرتبات العاملين بـ 33 وزارة وجهة حكومية في مقدمتهم وزارت الصحة والسكان والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والثقافة والداخلية والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية والطيران المدني والسياحة والبترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى الهيئات التالية: الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطن والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهار المركزي للتعبئة والإحصاء والتنظيم والإدارة ومجلس الأمن القومي والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأخيرا مجلس النواب.

20 وزارة تصرف مرتبات أكتوبر الإثنين المقبل

بينما يصرف العاملون في 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية مرتبات شهر أكتوبر الجاري، الإثنين 25 أكتوبر في مقدمتهم وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والتعليم العالي والتنمية المحلية والعدل والهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة والتخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى عدد كبير من الهيئات أبرزهم النيابة العامة والرقابة الإدارية وقضايا الدولة ومجلس الدولة والرقابة المالية والمحكمة الدستورية.

ويوم الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري، يصرف العاملون مرتبات شهر أكتوبر بوزارات التربية والتعليم والزراعة والشباب والرياضة والخارجية والمالية، بالإضافة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والأزهر الشريف.

وخصصت وزارة المالية يومي 27 و28 أكتوبر موعدا لصرف مرتبات كل الموظفين والعاملين بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية التي لم تستطع الصرف في الثلاثة أيام الأولى.